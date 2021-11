Dans le cadre du festival TransDanses, 7 danseuses de Paradox-Sal sur scène pour 'Queen Blood'

En 2012, il crée le groupe Paradox-Sal dans l’idée de réunir des jeunes danseuses autour de l’afro-house. Avec elles, il crée et présente sur scène Fighting Spirit en 2014, Bounce en 2015 et Queen Blood et son « concentré de women’s power ». Avec sept filles sur le plateau, toutes danseuses d’exception et championnes de battle, la chorégraphie s’appuie à la fois sur la virtuosité de chacune et sur leurs identités. Queen Blood invite les danseuses à bousculer leurs acquis techniques, à questionner leur rapport au geste et à la performance afin de rendre palpable ce que revêt, pour elles, la notion de féminité. Avec une chorégraphie forte, souvent à l’unisson, d’où se détache à tour de rôle chacune d’entre elles, Ousmane Sy a créé une sorte de ballet hip-hop dans lequel le « Corps de ballet » met en valeur les étoiles et la gestuelle personnelle de chacune (hip-hop, dancehall, locking, popping, krump). Queen Blood a remporté le 3e Prix et le Prix de la technique du concours Danse Élargie lors de la 5e édition, avec le soutien du Théâtre de la Ville, du Musée de la Danse et de la Fondation d’entreprise Hermès.

Le chorégraphe Ousmane Sy nous a quitté subitement en décembre dernier.

SAM 20 NOV 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h - Tarifs : de 7 à 24€ Informations et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/queen-blood-2021

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : DR