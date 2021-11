Deux collectivités primées dans le cadre du prix «Ma ville mon artisan»

Prix « Ma Ville Mon Artisan » 2021

2 Communautés de Communes de Bourgogne Franche-Comté reçoivent

le Prix Coup de Cœur « Petites Villes de Demain »



Le Prix « Ma Ville mon Artisan » met en avant les Collectivités et Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui par leurs actions et leurs initiatives encouragent le développement de l’économie de proximité et des entreprises artisanales. Ce prix concrétise aussi l’engagement de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat aux côtés des élus locaux afin de garantir un développement équilibré des territoires.

La 3e édition du Prix « Ma Ville mon Artisan » s’est déroulé hier à l’occasion du salon des Maires et des Collectivités Locales à Paris, en présence de Joël Giraud (Secrétaire d’Etat chargé de la ruralité), Emmanuel Poyen (Président de la CMA de région Bourgogne Franche-Comté) et Sébastien Thomas (6e Vice-Président et Président de notre chambre de niveau départemental Nièvre). Deux Communautés de Commune de Bourgogne Franche-Comté ont reçu le prix Coup de Cœur « Petites Villes de Demain », remis par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

Catégorie « Développement économique et emploi »

La Communauté de Communes Sud Nivernais

Catégorie « Développement durable et écoresponsable »

La Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs

A cette occasion, les lauréats 2020, privés de remise de prix pour cause de restrictions sanitaires l’année dernière, ont été invités afin de recevoir physiquement leurs trophées.

Pour rappel, la Commune de Tramayes en Bourgogne-Franche-Comté avait été récompensée dans la catégorie « Développement durable et écoresponsable ».

