Opération de Police sur le contrôle du ‘Pass Sanitaire’ et du port du masque ce matin à la Gare de Chalon-sur-Saône

Ce matin, à partir de 7 heures 35, une opération de contrôle de police sur le pass sanitaire et le port du masque avait été organisée à la gare de Chalon-sur-Saône à la demande de la Préfecture de Mâcon suite à l’évolution de la nouvelle vague de l’épidémie de la Covid 19 au sein du département.

Sur place Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône coordonnait cette opération, assisté du Commandant de Police Lionel Gauthier et de six fonctionnaires de Police mobilisés pour sa mise en place.

Si le but était dans un premier temps de contrôler les passagers des grandes lignes des TGV arrivant ou en partance de Chalon-sur-Saône, finalement ce sont les passagers des TER qui se sont faits réprimandés pour certains sur le port du masque.

Cette opération sera reconduite en fin de matinée avec l’arrivée d’un premier T.G.V en gare de Chalon-sur-Saône.

Interrogé sur cette opération de Police, Olivier Tainturier a précisé : « On est présents ici pour contrôler les passagers des TGV sur les pass sanitaires et vérifier que les usagers des transports en commun portent bien le masque en sortant des trains et dans l’enceinte de la gare puisque vous le savez on est à 90 cas de contaminés pour 100 000 habitants en Saône-et-Loire désormais et que cela monte vite. On était à 58 tout début novembre, donc juste au dessus du seuil d’alerte. Même si les forces de Police mènent des contrôles réguliers y compris dans les bars restaurants et cela a encore été le cas cette semaine à Chalon, rue de Strasbourg pour être précis mais là, s’il y a une médiatisation, que je suis là, c’est pour rappeler à la population l’importance du respect des règles sanitaires. Ce sont des opérations qui vont se renouveler. Mais il faut savoir que 90 cas pour 100 000 cela commence à être beaucoup, en France on est à 105 pour 100 mil je crois et à 80 pour 100 000 en Bourgogne Franche-Comté donc nous on est entre les deux mais c’est surtout que cela monte vite. Comme je vous l’ai dit, on était à 58 cas en début novembre, on était à 36 mi-octobre, là, on est clairement sur cette 5e vague qui nous est annoncée ! »

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B