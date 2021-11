AVIS DE DECES - Monsieur Bernard SEURRE

MELLECEY



Patrick et Régine,

son fils et sa belle-fille ;

Jean-Cyrille et Claire,

Jean-Philippe,

ses petits-enfants ;

ainsi que la famille,

vous font part du décès de

Bernard SEURRE

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques auront lieu le samedi 20 novembre 2021, à 10h30, en l'église de Mellecey. Bernard repose à la chambre funéraire Mansuy.

La famille remercie tout le personnel de la résidence Notre-Dame de Marloux pour son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.