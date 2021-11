Retour sur la soirée des partenaires du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône

C'était la troisième soirée des partenaires du CAC et ça se passait jeudi soir à la concession BMW Savy de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône a de quoi bomber le torse.



En effet, le club compte plus de 170 licenciés, avec une hausse significative du nombre d'adhérents de 30%, cette année.



Preuve s'il en faut que le club se porte bien... et même très bien!



Ce jeudi 18 novembre à 19 heures, le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône conviait ses nombreux partenaires pour une soirée à la concession BMW Savy, 2 Avenue de l'Automobile.



Il est vrai que ce n'est pas commun de proposer une soirée dans une concession automobile mais ce n'est pas un choix par défaut...



Bien au contraire car le Grouve Savy est un important partenaire du club.



La première soirée des partenaires se tenait au Domaine de l'Évêché, domaine viticole créé en 1985 à Saint Denis de Vaux et tenu par Sylvie, Vincent et Quentin Joussier, le fils qui a entièrement revu le design des étiquettes, le packaging des cartons des bouteilles et ce jusqu'au bouchon de liège. La deuxième soirée s'est tenue, quant à elle, à Tournus chez Perret Paysage.



Tout comme Sylvie et Vincent, Sébastien Perret, le gérant de Perret Paysage était présent lors de cetre 3ème soirée des partenaires.



C'était aussi l'occasion pour ceux qui gèrent la concession Bimmer de notre ville de présenter deux nouveaux véhicules de la marque : l'élégant BMW Série 4 Gran Coupé au design expressif, avec un confort de conduite élevé, un espace généreux avec cinq sièges et un grand compartiment à bagages, et l'étonnant BMW iX, un grand SUV électrique premium aux allures de concept-car qui permet à la marque bavaroise de chasser sur les terres de Tesla.



Matthieu Delbecque, directeur de la concession BMW Savy de Chalon-sur-Saône, a également profité de cette soirée pour présenter une yolette du CAC entièrement costumée aux couleurs de la concession.



Avec 4 places et un barreur, cette yolette de pointe est un bon bateau de randonnée, idéal pour les débutants, les loisirs et les challenges. Il s'agit d'une des 5 yolettes de pointe en fibre de carbone que possède le CAC.



Le directeur co-animait la soirée avec Sidney Chouraqui, le président du club.



Devant les nombreux invités, parmi lesquels se trouvaient des partenaires et des élus, le président a fait le point sur la bonne santé du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône.



Le CAC, c'est aussi une gestion rigoureuse avec un budget pour 2022 de 142 111 euros.



Ce budget sera répartie de la manière suivante : 22,5% pour les déplacements, 21,6% en charges salariales, 17,3% en matériels et 5,3% en stages.



Comme nous l'explique Sidney, le CAC nourrit de nombreuses ambitions en terme de développement comme augmenter le nombre d'adhérents, de formation, l'accompagnement et la professionalisation.



Côté sport, le CAC affiche un beau palmarès, une fois n'est pas coutume. Le club a fini vice-champion de France aux derniers Championnats de France Junior J18 & Sénior Bateaux longs, para aviron et aviron adapté, grâce notamment aux performances de Samson Barbero et Ethan Chouraqui, entraînés par André Coupat et Philippe Lafoy.



Pour rappel, 4 sportifs du club évoluent dans la section sportive du lycée Émiland Gauthey.



En 2022, le CAC organisera la finale régionale de Rame en 5ème, les finales des collèges du Grand Chalon, et comme chaque année le Challenge de l'Aviron, la Nuit des Rameurs et une animation à Leclerc Lux.



Le président explique que le club aimerait organiser une Nuit du Rameur version collèges.



«On a également envie de mixer la Nuit des Rameurs avec un après-midi consacré aux collèges», annonce Sidney.



Cohésion, Respect, Effort, Performance et Plaisir. Des valeurs fortes sur lesquelles le CAC s'appuie et partage avec tous ses partenaires.



Après les discours, l'assistance était invitée à déguster 4 bouteilles du Domaine de l'Évêché, à savoir 2 blancs (1 Côte Chalonnaise-Bourgogne Reviller et 1 Mercurey Les Ormeaux Blanc) et 2 rouges (1 Mercurey Les Ormeaux Rouge de 2018 et 1 Les Murgers 2019).



C'était l'occasion pour le directeur de la concession et le président du club de signer une convention de partenariat entre le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône et le Groupe Savy, renouvelable un an.



Ce dimanche 21 novembre, tous les licenciés du CAC participeront à un test footing au Stade Léo Lagrange, de 9 heures à 11 heures.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati