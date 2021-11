« Croq'heure d'histoires », un vrai moment de partage entre générations de givrotins

« Croq'heure d'histoires », un concept récent, qui favorise les échanges inter-générationnels

« Croq'heure d'histoires » est tout jeune, puisqu'il a été créé en 2018 par l'association givrotine « Vive la vie ».

Les rencontres ont lieu une fois par mois à la Médiathèque de Givry, normalement un vendredi soir. Pendant une heure, d'anciennes enseignantes, qui ne cachent pas leur plaisir d'être là, racontent aux enfants givrotins et à leurs parents, des histoires portant sur un thème, qui change à chaque séance.

Vendredi soir, ils étaient une vingtaine d'enfants à participer à cette deuxième édition de la saison 2021/2022. lls ont ainsi pu se délecter des histoires, que leur ont préparées et contées les « Mamies raconteuses » (c'est comme cela qu'elles se sont baptisées), et échanger avec elles sur l'amitié, un thème qu'ils semblent déjà très bien connaître...

La prochaine séance de «Croq'heure d'histoires » est prévue vendredi 10 décembre à 17h15. Pour s 'inscrire, les personnes intéressées doivent contacter la Médiathèque en amont au 03 85 44 44 55

« Vive la vie » : favoriser les rencontres et aider les membres, qui en ont besoin

L'association givrotine « Vive la vie » a été créée il y a près de quinze ans et a pour objectif, selon Marie-Christine Defaut, sa présidente, « de créer, d'animer et de développer les rencontres et les liens d'amitié, d'aider à résoudre certaines difficultés des membres, en les informant et en les conseillant, et de participer à l'animation de la vie communale dans le respect des convictions de chacun ».

Outre « Croq'heure d'histoires », cela passe par des après-midis « loisirs et convivialité », le jeudi de 15 h à 18 h 30 et un réseau de proximité et de voisinage, qui permet de mieux connaître les personnes isolées, pour pouvoir leur rendre de petits services.

Pour tout renseignement sur « Vive la vie » : [email protected]