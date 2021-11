Marie Theulot était en dédicace à la librairie Develay

Après une carrière de 35 ans dans l'enseignement, Marie Theulot consacre sa retraite à «passer la mémoire», selon son expression.



Elle a décidé d'apporter sa pierre à l'œuvre collective de mémoire et de témoigner sur les Justes en faisant des interventions dans les écoles, les collèges et les lycées et des conférences à l'invitation d'associations.



Fille et petite-fille de Justes, cette San-Rémoise de 71 ans est auteur de quatre ouvrages : «Le plongeon interdit : Stuttgart 1938», préfacé par Simone Veil et sorti en 2009, «Quais d'exil : Vienne-Colchester 1939», préfacé par Marek Halter et sorti en 2012, «Sales baraques. Gurs, un camp français 1940-1942» (2015) et «Dernière récréation», paru cette année et qui revient sur quelques uns des milliers de souvenirs au service de l'Éducation nationale mais surtout des enfants sous les traits de Clémence, tous publiés chez Ourania, une maison d'éditions helvète qui s'intéresse, comme son nom l'indique, aux «choses célestes».



Hier, samedi 20 novembre, Marie Theulot était en séance de dédicaces à la librairie Develay, de 14 heures 30 à 17 heures 30.



Une belle occasion pour ses lecteurs d'échanger avec cette radieuse romancière.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati