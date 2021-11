Mercredi après-midi venez donner votre sang au Clos Bourguignon

A l’approche de l’hiver, les besoins en produits sanguins, qu’il s’agisse des globules rouges, des plaquettes, ou encore du plasma, se font de plus en plus pressants.

L’Association pour le don de sang bénévole de Chalon et l’EFS (Etablissement français du sang) de Bourgogne Franche-Comté attendent toutes celles et tous ceux qui souhaitent effectuer le geste qui sauve ce mercredi 24 novembre, de 15h 30 à 19h 30, au Clos Bourguignon, situé 12 avenue Monnot à Chalon. Il faut savoir qu’avec un seul don de sang trois vies peuvent être sauvées.

De l’accueil à la collation post-don une heure suffit mais attention le don est soumis à quatre conditions : être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, être muni d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun.

Si vous souhaitez y participer, dépêchez vous de réserver votre créneau horaire sur dondesang.efs.sante.fr Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l’affluence.

Encore une précision : le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Les donneurs étant accueillis dans le respect des gestes barrières, dont le port du masque qui demeure obligatoire.

G.H.T.