HOSPICES DE BEAUNE : Le résultat de la vente des vins s'élève à 13,5 millions d'euros

Communiqué de presse

161e Vente des Vins des Hospices de Beaune : 12.6 millions €



Nouveau Prix Record Pour La Pièce des Présidents vendue 800.000 € au Profit de Solidarité Femmes et de l’Institut Curie après 15 Minutes de Bataille d’Enchères Animée par Jeanne Balibar & Pio Marmaï



Total Incluant la Pièce des Présidents : 13.5 millions €



Dans la salle comble sous la Halle de Beaune, avec 700 personnes présentes, la 161e édition de la vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune a atteint un total de 12.6 millions € frais inclus - 11.7 millions € prix marteau - largement au-delà de son estimation de 2.2 - 7.8 millions €. Les 362 lots ont tous trouvé preneur, chacun au-dessus de leur estimation haute. Avec l'ajout de la Pièce des Présidents, qui s'est vendue pour un montant record de 800.000 €, le total des fonds collectés au profit des Hospices Civils de Beaune et des associations partenaires s'élève à 13,5 millions €.



En vedette de la vente, la Pièce des Présidents, pièce de charité était vendue au profit de la Fédération Nationale Solidarité Femmes qui lutte au quotidien contre les violences faites aux femmes, et de l’Institut Curie, dans le cadre de leur programme de recherche médical contre le cancer du sein. Cette exceptionnelle cuvée de Corton Renardes Grand Cru 2021 - pièce unique - a atteint 800.000 €, établissant un nouveau record pour une pièce de charité des Hospices de Beaune, et éclipsant le précédent record établi en 2020. Il a été acquis dans la salle par Mattia Tabacco de Oeno Group, une maison de vins basée à Londres plusieurs fois récompensée, et spécialisée dans les grands vins.



Les deux associations étaient représentées par Jeanne Balibar, actrice et réalisatrice, et Pio Marmaï, acteur, marraine et parrain de la vente de cette année, qui sont tous deux montés à la tribune pour susciter encore plus d'enthousiasme pour ce lot très attendu. L'ouverture des enchères s'est faite au son de "Respect" d'Aretha Franklin, et au cours d'une mémorable bataille d'enchères de 15 minutes, le public a applaudi à tout rompre pour faire monter les enchères.



Cette pièce de charité unique au monde, de 228 litres, sera vinifiée et élevée intégralement dans un fût spécialement conçu pour elle, baptisé "Vision" et façonné en chêne bourguignon par la très respectée Tonnellerie François Frères, située à Saint Romain.



L'ensemble des fonds récoltés lors de la vente annuelle contribue à la modernisation des équipements et des bâtiments hospitaliers des Hospices Civils de Beaune. Le produit de la vente de cette année et des ventes futures permettront d’achever la reconstruction de l’hôpital de Beaune, à hauteur de 70 millions d’euros. Les fonds serviront également aux projets du musée de l'Hôtel Dieu, retardés par la crise sanitaire.



Trois commissaires-priseurs se sont succédé tout au long des six heures de vente. Au total, 50 cuvées différentes du millésime 2021 en primeur ont été présentées lors de la vente aux enchères avec 349 pièces et cinq feuillettes, dont 293 pièces et deux feuillettes de vins rouges ; 56 pièces et 3 feuillettes de vins blancs, ainsi que 6 pièces de marc de Bourgogne et une pièce de fine de Bourgogne.



La vente de cette année, avec 362 lots, a atteint un prix moyen par lot de 34 980 €. En 2020, 638 lots avaient été vendus pour un montant moyen de 21 690 €, ce qui représente une augmentation de plus de 60 % du prix par lot cette année. L'augmentation moyenne du prix par cuvée a été de 85%, par rapport à l'année dernière, les cuvées de vins blancs ayant augmenté de 115% et celles de vins rouges de 56%.



François Poher, Directeur et Président du Directoire des Hospices Civils de Beaune : “Nous sommes fiers d’avoir contribué à porter si haut la cause des droits de la femme, à la santé et à l’égalité. Le résultat de la vente dépasse nos espérances. Notre responsabilité est immense afin de réaliser un nouvel hôpital sûr et exemplaire.”



Mario Tavella, Président, Sotheby’s France, Chairman Sotheby’s Europe : “Ce fut un honneur et un plaisir absolu pour nous de travailler avec les Hospices de Beaune, une institution qui produit du vin et fournit des soins à sa communauté depuis des centaines d'années. Nous sommes ravis que les fonds aillent à des causes aussi importantes, et avons hâte de revenir à Beaune l’année prochaine."

Jamie Ritchie, Directeur Monde, Sotheby's Wine : "Cette vente historique a été une collaboration incroyablement enrichissante entre Sotheby's France, notre équipe mondiale des Vins, l'équipe des Hospices de Beaune, avec le soutien de tous les négociants et particuliers qui ont participé. Bien qu'il s'agisse du plus petit nombre de lots proposés depuis plus de quarante ans, les résultats obtenus ont été bien au-delà de nos espérances, avec seulement 362 lots réalisant une augmentation moyenne de 85 % par cuvée. La demande de vins de Bourgogne est en constante augmentation, ce qui, combiné à la qualité exceptionnelle des vins produits par Ludivine Griveau et son équipe, et à la petite taille du millésime, a conduit à des enchères passionnées."



Deux pièces de Bâtard-Montrachet Grand Cru, Cuvée Dames de Flandres 2021, ont chacune doublé leur estimation haute, se vendant à 248.200 € et 221.400 €.

L'événement de cette année a marqué la toute première collaboration entre les Hospices de Beaune et Sotheby's pour l'organisation et la tenue de la vente aux enchères, événement incontournable en Bourgogne. Avant la vente, près de 20 dégustations du millésime 2021 ont été organisées entre les Etats-Unis, l’Asie et l’Europe, lors desquelles les collectionneurs ont pu apprécier eux-mêmes les fruits de la récolte. Les enchères terminées, les acheteurs gagnants vont maintenant confier leurs pièces à un négociant-éleveur bourguignon, pour la période de maturation nécessaire qui durera entre douze et vingt-quatre mois.

