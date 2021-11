Le Place 2b accueillait sa première Pink Party

Une Pink Party, c'est la version sexy des réunions Tupperware! On y parle plaisir, couple… et on y présente des accessoires coquins, sex-toys, lingerie érotique… Samedi 20 novembre, la brasserie Place 2b, établissement branché de la Place de Beaune, a été entièrement privatisée par Cécile Mastalli, la dynamique ambassadrice dans le Chalonnais de la marque Au Moulin Rose, le numéro 1 de la vente à domicile de sex-toys et lingerie, Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 20 novembre, une vingtaine de femmes étaient invitées à une Pink Party au Place 2b.



Il s'agit de la première du genre pour cette brasserie.



Cette soirée réservée aux filles était organisée par Cécile Mastalli qui a entièrement privatisé ce lieu branché de la Place de Beaune.



Enseignant la pratique des cosmétiques et les produits ménagers fait maison bio et naturel avec DS bio, Cécile est devenue, suite au premier confinement, l'ambassadrice pour le Chalonnais de Au Moulin, entreprise numéro 1 de la vente à domicile de sex-toys et lingerie.



Et, à l'issue de la présentation des 2 catalogues que la marque fait chaque année et les nouveautés en matière de cosmétiques, lingerie et jouets intimes, un apéro-dinatoire, préparé par Davina Bradley, Abdelwahes Boureghda et Arnaud Merle, était proposé.



C'était aussi pour les convaincues de passer commande.



Cécile compte réitérer par la suite d'autres soirées réservées aux filles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Pour plus de renseignements :

Tél.: 06.61.98.94.01 pour Pink Party (réunion à domicile) ou en rendez-vous personnalisé (à domicile)

e-boutique : www.aumoulinrose.fr

Groupe Facebook privé : Féminité, Bien-être & Plaisir.