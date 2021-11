Vers la généralisation de la 3e dose pour tous les adultes ?

Ce n'est plus qu'une histoire de temps pour voir la 3e dose généralisée à l'ensemble de la population adulte française. Pour le moment, seuls les âgés de plus 65 ans sont contraints par la menace qui pèse sur la délivrance de leur pass sanitaire. Les âgés de plus de 50 ans sont invités à se rapprocher des centres de vaccinationà compter du 1er décembre afin de procéder à leur troisième dose mais cela restera sur la base du volontariat. Un volontariat qui risque de se transformer dans le courant de l'hiver par une obligation vaccinale. Ce week-end, c'est la Haute Autorité de Santé qui exprimait son voeu d'étendre la dose de rappel désormais aux plus de 40 ans.

Pour le moment, l'hôpital public français tient bon et les taux d'occupation restent bien loin des taux connus au plus fort de la crise sanitaire, même si entre temps, le gouvernement a poursuivi son opération de fermeture des lits publics. Pour rappel, ce sont plus de 5 700 lits d’hospitalisation complète qui ont été fermés en France en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Un chiffre qui est à mettre en comparaison aux + 14,5 % de lits dans les services de réanimation, au développement intensif de l'ambulatoire et de l'hospitalisation à domicile.

Reste que pour le moment les projections sur le système français laisse planer une inquiétude pour les fêtes de fin d'année. Plusieurs spécialistes de la santé ont exprimé leurs interrogations sur la capacité de l'hôpital public à faire face à une nouvelle vague... alors même que tous les enseignements n'ont pas été tirés.

Laurent Guillaumé