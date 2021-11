Installation du 6ème Conseil des Jeunes

Suite à un appel à candidatures, le 6ème Conseil des Jeunes s'est installé ce lundi 22 novembre à 18 heures, pour un an renouvelable, sur la base du calendrier scolaire. Plus de détails avec Info Chalon.

Une installation qui a lieu sous l'égide de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, qui était accompagné de Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, et Isabel Paulo, conseillère municipal déléguée Actions en direction des jeunes.



«Ce Conseil va vous permettre de vous formez à votre futur métier de citoyen (...) et d'assumer votre rôle au sein de la République Française», dira le maire aux nouveaux membres du Conseil des Jeunes qui est composé de 24 jeunes âgés de 11 à 15 ans, représentant les 6 collèges publics et privés de Chalon-sur-Saône.



Le Conseil des Jeunes a pour but de sensibiliser ses membres à la démocratie et aux valeurs citoyennes, créer un lien d'échange entre les jeunes et la municipalité mais aussi de faire émerger des actions et des projets concrets par et pour les jeunes Chalonnais.



Tout au long de leur mandat, les membres du Conseil des Jeunes seront également associés aux manifestations et festivités locales (cérémonies officielles, inaugurations, commémorations).



Le maire a pour volonté de faire du Monument aux morts sur l'esplanade de la Légion d'Honneur, dont les travaux se termineront en juin 2022, «un support pour intéresser les jeunes» au devoir de mémoire.



Les membres du Conseil des Jeunes ont pour mission de mener des actions concrètes en direction des jeunes Chalonnais comme l'organisation de l'étape Chalonnaise du Rallye Citoyen EducapCity le jeudi 19 mai 2022, d'une soirée post-brevet pour tous les 3èmes des collèges de la ville en juin ou juillet 2022, ou d'un projet sur le devoir de mémoire avec l'organisation d'un voyage à Verdun en lien avec l'association patriotique «Pour ceux de 14» en février 2022.



Parallèlement, les membres participeront à plusieurs temps citoyens avec notamment une visite à l'ONU à Genève, un temps d'échange avec des membres du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ou un voyage à Toulon, sur la frégate Aconit dont notre ville est marraine, le vendredi 10 décembre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati