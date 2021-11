Ce week-end à Tournus 2e salon des vins du club d’œnologie Vin sur Vin

Une invitation qui était demeurée sans suite l’an passé... Souvenez-vous, nous étions en plein dans le deuxième confinement provoqué par la pandémie de Covid-19 et Régis Ernault et ses amis avaient dû se résoudre, la mort dans l’âme, à annuler l’édition 2020. Se contentant d’organiser une vente à distance.

Cette année, le salon des vins aura bel et bien lieu, même si la menace du Coronavirus est toujours bien là. Il se tiendra en partenariat avec la Ville de Tournus samedi 27 novembre de 10 heures à 19 heures et dimanche 28 novembre de 10 heures à 18 heures dans l’ancien Palais de Justice de la cité de Greuze.



Vingt et un vignerons venus de toute la France

Vingt-et un vignerons indépendants seront présents dans les deux salles du rez-de-chaussée. Des vignerons sélectionnés avec soin par les organisateurs pour leur fibre bio et écologique. « La recherche des vignerons est pour nous autant primordiale que passionnante. Nous connaissons les domaines que nous invitons et nous avons eu l’occasion de déguster une ou plusieurs de leurs cuvées » souligne un des membres de Vin sur Vin. D’Alsace au Pays de la Loire en passant par la Champagne, la Bourgogne, la Savoie et le Bugey, la Vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, le Bordelais et le Sud-Ouest, c’est un beau Tour de France des vignobles qui nous est proposé. Les vins du Mâconnais se tailleront une nouvelle fois la part belle avec la participation de trois domaines.



A moins de 20 €...

A l’approche de Noël et du Jour de l’An, et en cette période du Black Friday, venez profiter des bonnes affaires, car la grande majorité des bouteilles sera à moins de 20 € . Mais,rassurez-vous, le rapport qualité-prix sera toujours de mise.

La convivialité étant un des maîtres-mots au sein du club organisateur, des assiettes gourmandes vous seront servies pour vous restaurer ou pour accompagner vos dégustations et des animations vous seront proposées tout au long du week-end.

Liste des exposants

Alsace : Domaine Paul Kubler (Soultzmatt) : riesling, sylvaner, pinot blanc, pinot gris, pinot noir, gewurtztraminer.

Bordeaux - Sud Ouest : Château Couteau (Capian) : bordeaux, côtes de bordeaux, moelleux ; Domaine du Petit Paris (Monbazillac) : bergerac sec, bergerac rosé, bergerac rouge, monbazillac ; Château Magence (Saint-Pierre de Mons) : graves ; Domaine Mas Pignou (Gaillac) : gaillac.

Bourgogne : Domaine de la Creuze Noire (Leynes) : saint-véran, pouilly-fuissé, mâcon-fuissé, mâcon-villages, bourgogne blancs, juliénas, saint amour, beaujolais, côteaux bourguignons ; Domaine de la Verpaille (Viré) : viré clessé, viré clessé climat, mâcon village, mâcon rouge, bourgogne blanc, blanc de blancs ; Domaine Lefort (Rully) : mercurey 1er cru AOP, rully, AOP ; Domaine Guillot-Broux (Cruzille) : mâcon village, mâcon cruzille, mâcon chardonnay, bourgogne, pouilly-fuissé.

Champagne : Domaine CPM Martin (Neuville-sur-Seine) : champagne brut, champagne rosé, champagne millésimé, champagne extra-brut.

Côtes du Rhône : Domaine du Pourra (Sablet) : seguret, gigondas, côtes-du-rhône village ; Domaine de l’Harmas (Orange) : châteauneuf du pape, côtes-du-rhône ; Domaine Roucas Toumba (Vacqueyras) : vacqueyras, vins de pays de méditerranée ; Maison Chastagnol (La Garde Adhémar) : côtes du rhône.

Languedoc-Roussillon : Domaine Hegarty-Chamans (Trausse Minervois) : minervois ;

Domaine de Roquemale (Villeveyrac) : AOC languedoc, IGP pays d’hérault, AOC grés de montpelier ; Clos de l’Anhel (Val-de-Dagne) : AOP corbières.

Pays de Loire : Domaine de Bel Air (Cravant-les-Côteaux) : AOC chinon ; Domaine de Montgilet (Juigne-sur-Loire) : anjou, côteaux de l’aubence, sauvignon, crémant de loire, cabernet d’anjou, rosé de loire, cabernet franc, cabernet sauvignon, pineau d’aunis.

Savoie-Bugey : Domaine de l’Epervière (Chapareillan) : savoie blanc, roussette de savoie ; Domaine Peillot & Associés (Montagnieu) : montagnieu pétillant, bugey rouge, bugey blanc, bugey rosé.

Renseignements pratiques

Salon des Vins samedi 27 novembre de 10 heures à 19 heures et dimanche 28 novembre de 10 heures à 18 heures, salles du rez-de-chaussée de l’ancien Palais de Justice, rue des Casernes à Tournus. Parking gratuit à proximité.

Entrée : 5 €, verre sérigraphié offert.

Petite restauration : assiette de fromages : 5 €, assiette de charcuterie : 5 €, assiette de 6 huîtres : 8 €, toast de beurre truffé : 2 € les 3 ou 3 € les 5.

Infos sur https://www.facebook.com/vin.survin.79

https://www.facebook.com/Salon-des-vins-Vin-sur-Vin-108727093887720

http://www.vinsurvin-tournus.com

ainsi qu’au 07.81.39.67.61.

Gabriel-Henri THEULOT