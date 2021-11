Les robots ont suscité toujours le même intérêt à l'IUT de Chalon sur Saône

Tout au long du week-end, l'IUT de Chalon sur Saône ouvrait ses portes autour d'une thématique qui lui est chère. Depuis 6 ans, l'établissement universitaire propose de parcourir le monde de la robotique, parcourir ses applications mais surtout ses formations. L'occasion de faire la démonstration aux petits et grands qu'une formation universitaire peut aussi endosser un côté ludique avec de plus en plus d'applicatifs désormais. Toutes les filières économiques font appel à une robotisation accélérée de leurs process de production et de gestion.

A l'accueil de l'événement de la semaine, l'IUT a fait appel aux terminales Bac Pro accueil du lycée Emiland Gauthey, permettant sur un même moment de valoriser plusieurs formations. Etudiants de l'IUT et étudiants du CFAI en partenariat avec l'UIMM ont ainsi pu échanger sur leurs parcours de formations respectifs.

Gianni Pillon, Directeur de l'IUT a salué la participation de l'Ecole des Mines de Nancy avait d'évoquer ses ambitions pour les prochaines éditions, "avec l'idée d'ouvrir l'événement à nos voisins européens". Une idée qui devra attendre l'apaisement côté sanitaire. L'occasion aussi de remercier les "chevilles ouvrières de ces journées, Annick, Romain et Francis. Si nous sommes là, c'est grâce à eux".

"Vous remercier d'avoir tenu bon ! ". Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, accompagné de Sébastien Ragot, Vice-Président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur ont salué la volonté de l'IUT de maintenir l'événement face "au prétexte facile du contexte sanitaire", regrettant l'annulation du Logistique Expo qui devait se tenir sous peu, et annulé compte tenu de la COVID19.

"Il y a une nécessité d'investir dans l'enseignement supérieur pour attirer et relancer le niveau de qualification de chacun" a insisté le président du Grand Chalon, " la robotique est l'un des enjeux majeurs de la transition de notre tissu industriel", évoquant les taux de robotisation chez nos voisins européens.

Laurent Guillaumé