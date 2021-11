Une nouvelle centenaire à la Résidence Autonomie des 7 Fontaines

Il s'agit de Marie-Louise Desgranges, dont l'anniversaire a été fêté hier après-midi, en présence des autres résidents, d'amies et de Sébastien Ragot, Maire de Givry

C'était la fête hier à la Résidence des 7 Fontaines qui célébrait le centenaire de Marie-Louise Desgranges, que tout le monde appelle Lilise.

Elle vient ainsi rejoindre, dans le club très restreint des centenaires de la Résidence, Jane Cédo, qui n'a malheureusement pu assister à cette petite fête, ayant été victime d'une chute il y a quelques jours.

Marie-Louise Desgranges est né le 22 novembre 1921 à Saint Désert. Célibataire, elle a vécu dans la maison familiale jusqu'en 2002, année où le propriétaire a souhaité la vendre. C'est à cette époque qu'elle a décidé d'emménager au sein de la Résidence givrotine. Cela fait donc presque 20 ans qu'elle y habite, ce qui fait d'elle une des plus anciennes locataires. Elle a d'ailleurs confirmé s'y sentir très bien en précisant que « si ce n'était pas le cas, je serais partie depuis longtemps! ».

Toute sa vie, elle a travaillé dans la confection. Pendant 9 ans chez Piffaut à Givry, où jusqu'à la fermeture de l'entreprise, elle a fabriqué des vêtements pour hommes. Elle a ensuite rejoint la Maison Joly à Chalon, où pendant 31 ans, elle a confectionné des casquettes, chapeaux et képis. A noter qu'à l'époque, elle prenait le train chaque jour à Saint Désert pour aller travailler à Chalon ...

Après la remise des cadeaux par Marie-Hélène Legrand, Directrice de l'établissement, et Sébastien Ragot, et le discours de l'alerte centenaire, durant lequel elle a tenu à remercier l'ensemble du personnel pour sa gentillesse et son dévouement. tout le monde a pu déguster les délicieux gâteaux d'anniversaire, concoctés par le pâtissier maison.