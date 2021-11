Sainte Cécile fêtée ce samedi 20 novembre par L’Harmonie St Rémy/les Charreaux.

Le président Laurent Bonin et l’ensemble de musiciens et musiciennes présents ce samedi soir étaient heureux de pouvoir fêter comme il se doit Sainte Cécile, patronne des musiciens.

Les musiciens disparus n'ont pas été oubliés et une délégation a accompagné ce samedi après-midi, Laurent Bonin président de l’association, au cimetière de St Rémy pour un dépôt de gerbe, ensuite la délégation s’est rendue au cimetière de l’ouest pour se recueillir devant la sépulture de Christian Villeboeuf qui nous a quittés bien trop tôt.

Serge Grobot prêtre de la paroisse du bon samaritain a accueilli les musiciens(nes) en l’église Sainte Thérèse. La messe de ce samedi soir a été ponctuée d’interprétations musicales par l’Harmonie St Rémy/les Charreaux dirigée par sa cheffe Emilie Desbrière. En ouverture l’orchestre a interprété la ̏Marche pour la cérémonie des Turcs˝ de Jean-Baptiste Lully. Deux autres morceaux ̏The Seal Luluby˝ d’Éric Whitacre et ̏Choral du Veilleur˝ extrait de la cantate BWV 140 de Bach ont apporté une certaine couleur à l’office religieux et c’est sur ̏Colors of the wind˝ d’Alain Menken que l’orchestre a terminé la messe de St Cécile.

L’association paroissiale ̏Foyer St Joseph˝ a aimablement offert le verre de l’amitié aux musiciens et personnes présentes ce samedi soir à l’église Ste Thérèse.

Les musiciens, musiciennes et leurs conjoints se sont retrouvés à la salle Brassens pour une petite réception en présence de Florence Plissonnier Maire de St Rémy, Jérome Vincent Adjoint, Bénédicte Mosnier Adjointe à la culture à Chalon, Pierre Carlot Conseiller délégué à Chalon. Laurent Bonin a remercié les musiciens et les personnalités pour leur présence et il a exprimé le bonheur de se retrouver après tous ces mois difficiles. Pour remercier Emilie la cheffe de l’orchestre pour tout le travail qu’elle fait et le plaisir que les musiciens ont de jouer sous sa baguette, l’Harmonie lui a offert un bouquet de fleurs. Cette année, un certain nombre de musiciens(nes) ont été nominés pour une médaille en reconnaissance des années passées dans les associations musicales, ils seront récompensés avec ceux de 2022 a assuré le président de l’harmonie.

Dans son discours, Emilie Desbrière a fait part aux musiciens(nes) de quelques pistes de programmes et de thèmes pour les manifestations de 2022 dans l’espoir de pouvoir se produire normalement sur scène et lors de défilés.

La fête de Ste Cécile s’est poursuivie pour les musiciens(nes) et conjoints par un repas musical bien entendu où jeunes et moins jeunes ont pu danser tard dans la nuit. Repas choisi par Claudine et Michel, tous les deux membres de l’harmonie, qui depuis de nombreuses années assurent la préparation de cette fête et, une fois de plus, ils ont mis les petits plats dans les grands pour le plaisir des convives.

Photos : Jean-Claude Reynaud/Christian Cléaux

C.Cléaux