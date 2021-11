Gilles Platret visite les travaux de la ‘Place Ronde’ à Chalon-sur-Saône

Mardi 23 novembre à 11 h 30, une visite de chantier des travaux de la Place Ronde à Chalon-sur-Saône suivie d’une conférence de presse, se déroulait en présence du Maire de Chalon, Gilles Platret, assisté d’Évelyne Lefebvre, 10e Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Françoise Chainard, Adjointe en charge de l’espace public, de Michel Chevalier du service Etude et ingénierie et des représentants de la Société Idverde qui ont été chargés de végétaliser le rond point …

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Nous sommes ici en fin de travaux ! Néanmoins, je rappellerai un petit point de l’histoire, c’est qu’on est sur un urbanisme un petit peu particulier dans le sens où au 19e siècle cette place a été créée suite aux plans qui avaient été tracés au 18ème siècle par Emiland Gauthey. C’est lui qui avait tracé les plans de la place ronde comme il avait d’ailleurs tracé les plans de la place carré […] Nous, ville de Chalon, nous avons été alertés à l’occasion d’une réunion publique de riverains qui avait eu lieu à la salle de la Citadelle, sur le caractère accidentogène et potentiellement dangereux de la circulation routière qui traversait cette place sans s’arrêter et qui pouvait poser à terme des problèmes aux riverains, aux autres automobilistes, aux piétons, aux cyclistes suite à des vitesses excessives ! D’ailleurs, je tiens à souligner que l’on a un problème général de vitesse excessive à Chalon car dès qu’il y a une ligne droite on a des vitesses excessives ! Alors je sais bien que les voitures sont de plus en plus puissantes, je veux bien que l’on me dise tout ce qu’on veut mais on a vraiment une prise de conscience à avoir collectivement, c’est que l’on met en danger les piétons, les cyclistes etc. surtout sur cette voirie, sur laquelle, on ne pourra jamais mettre des ralentisseurs tous les 20 mètres […] Par contre sur cette place, on a essayé de trouver quelque chose qui corresponde à l’esprit du lieu. C’est une place quand même très singulière qui a un bel impact architecturé et urbain sur Chalon et l’idée de ce rond point est né comme cela ! C’est un rond point giratoire dont l’anneau fait 19 mètres de diamètre, donc relativement volumineux mais si on voulait vraiment casser la vitesse, il fallait cette distance, même si l’on a voulu respecter l’harmonie, sa proportion et sa géométrie tout en y mettant une touche paysagée. C’est une place qui est essentiellement minérale et goudronnée et là, on a amené de la végétalisation d’une hauteur de 60 centimètres maximum car l’idée des concepteurs, c’est que l’on soit dans la lignée de la fontaine de Neptune [...] C’est un obstacle naturel pour les véhicules qui les oblige à ralentir, à casser leur vitesse, liée à la pente et à la ligne droite […] L’idée aussi était de garder le stationnement et l’objectif est rempli car on ne voulait pas priver les riverains de se garer près de chez eux […] Ces travaux ont commencé le 25 octobre 2021 et ont été finis le 19 novembre 2021 sans contrainte particulière. […] Donc nous avons non seulement sécurisé cette place mais en plus nous l’avons embelli pour un coût total des travaux de 84 000 euros ! ».

Compte rendu du détail des travaux :

Contexte de l’événement : La place Ronde se situe à l’intersection des rues des Places et Docteur Mauchamp. Au cours de réunions publiques organisées dans le cadre de l’aménagement de la rue de la Citadelle, il a été évoqué la possibilité d’un aménagement de la place Ronde, qui sécuriserait le carrefour, tout en lui donnant un aspect qualitatif. Le projet retenu consiste à la création d’un giratoire paysager.

Contraintes à prendre en cours : Pente importante de la rue du Docteur Mauchamp, rectitude des rues qui incite à des vitesses importantes et stationnements à conserver.

Aménagement retenu : Giratoire d’un diamètre d’anneau de 19 m, mise en valeur du disque central par un aménagement paysager (gazon et haies circulaires basses) et ilots complémentaires aux entrées/sorties de rue pour dissuader du stationnement gênant.

Planning des travaux : Une période de test avant travaux définitifs a eu lieu de fin juillet à début novembre 2020. Démarrage des travaux : lundi 25 octobre 2021 pour durée prévisionnelle : 3 à 4 semaines (achèvement le 19 novembre).

Réalisation des travaux : Une période de test avant travaux définitif a eu lieu de fin juillet à début novembre 2020. Les travaux : réalisation de la périphérie de l’anneau en bordure granit type I2 en granit rouge corail de Senones, anneau en pavés granit rouge corail de Senones, composition circulaire de 3 anneaux de haies vives, rappelant le symbole du blason de la ville de Chalon-sur-Saône, disque central engazonné, îlots complémentaires, signalisation, travail par ½ chaussée, pour limiter la gêne aux usagers et fermeture de la rue des Places jusqu’à la place Ronde

Coût de l’opération (TTC) : Travaux de voirie (Eiffage Route) 44 100 € , fourniture Bordures et pavés (graniterie Petit-Jean et ID VERDE pour la pose des pavés) 21 600 €, marquage horizontal (Signature) 600 €, signalisation verticale (Signaux Girod) 2 000 €, Arrosage Automatique (Mauchand) 3 100 €, branchement AEP (Suez) 3 300 €, plantations 10 000 € (aménagement paysager réalisé par les espaces verts), Soit un coût total d’opération de 84 700 € (La maîtrise d’œuvre est assurée en interne par le Service Ingénierie Infrastructures)

Publireportage info-chalon.com.

J.P.B