Un bon moment de convivialité avec ce repas offert par le CCAS aux aînés de Fragnes la Loyère

Les convives se sont pliés au contrôle du passe sanitaire à l’entrée de la salle du Bicentenaire. Ils ont ensuite pris place à table et Alain Gaudray maire de la commune a pris la parole pour leur souhaiter la bienvenue, il en a profité pour rappeler quelques consignes et précautions à prendre en cette période.

Alain Gaudray, Virginie Coulon adjointe aux affaires sociales, les élus et les membres du CCAS étaient heureux de retrouver les séniors pour ce repas préparé par Bourgogne Morvan Traiteur d’Autun et animé par Gilbert Drigon et son ensemble.

Pour respecter les consignes sanitaires, l’apéritif a été servi à table par les bénévoles du CCAS et les élus, le port du masque étant obligatoire lors des déplacements dans la salle.

Après l’effort le réconfort des serveurs bénévoles de l’apéritif.

Dès les premières notes de musique, les aînés ont investi la piste de danse.

Le CCAS est à l’initiative de ce repas, il est composé pour 50% d’élus et 50% de membres bénévoles de la commune. Comme de nombreux CCAS, ils n’avaient pas pu faire toutes les manifestations prévues en 2020, 2021 a enfin permis un léger mieux en terme de moments conviviaux comme celui de ce dimanche 21 novembre.

C.Cléaux