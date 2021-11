Inauguration des travaux du Gymnase Saint-Laurent

À l'occasion de l'inauguration des travaux de rénovation du gymnase Saint-Laurent initiés par la municipalité, des travaux qui ont été effectués depuis 2019 d'un montant total de 82 350 euros.



Le gymnase Saint-Laurent a été construit en 1978. D'une surface totale de 559 m² (dont 200 m² de superficie d'évolution), il s'agit d'un gymnase de proximité situé au cœur de l'Île Saint-Laurent, disposant également de trois vestiaires à l'usage collectif dont un pour les arbitres.



Le gymnase est mis à disposition par la Ville à de nombreuses associations pour l'entraînement et les compétitions sportives, les écoles primaires encadrées par les éducateurs sportifs de la ville ainsi que pour des évènements culturels comme le festival «Chalon dans la Rue».



Il est utilisé par les écoles primaires à hauteur de 8 heures à 17 heures hebdomadaires selon les cycles (1/3 du temps).



Le gymnase est utilisé par les associations et autres publics à hauteur de 36 heures hebdomadaires en moyenne (2/3 du temps).



Parmi les travaux, notons que la peinture des murs du hall, des vestiaires et des sanitaires ont été réalisés par un chantier éducatif CLSPD pour un montant de 1000 euros.



Ce chantier éducatif pour «la lutte contre l'exposition des jeunes à la délinquance et à la récidive» mis en œuvre par la Ville de Chalon-sur-Saône. Cette action s'inscrit au sein d'un partenariat entre la Ville, la Sauvegarde 71, Emplois Services et la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). 5 jeunes mobilisés et accompagnés par l'unité éducative d'activités de jour de la PJJ et par le service de prévention spécialisée de la Sauvegarde 71 avec 1 encadrant technique et des éducateurs.



Étaient notamment présents, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Philippe Finas, adjoint au maire en charge des sports, Maxime Ravenet, adjoint au maire en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué Grands équipements sportifs, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, Isabelle Druhot-Perigault, présidente des Rock Cheerleaders, et Jean-Marc Jullien, président du Club de l'Île.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati