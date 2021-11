Le Train Spectacle du Puy du Fou passera par la Saône et Loire

Un trajet de 4 000 kilomètres, à bord d’un train spectacle « Belle époque », qui durera six jours et cinq nuits... pour un billet facturé à quasi 5000 euros. C'est une annonce inédite et historique dans l'histoire ferroviaire.

Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, a dévoilé la création d’un train spectacle pour 2023, nommé le Grand tour. Il suivra un trajet de 4 000 kilomètres autour de la France, et durera six jours et cinq nuits. Il passera par Beaune puis la Saône et Loire, sans doute Chalon-sur-Saôn avant de rejoindre Annecy.

LIRE L'ARTICLE SUR OUEST FRANCE