Journée mondiale contre les violences faites aux femmes : une rose pour dire stop

Le 25 novembre, c'est la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, le Lions Club Saocouna organise une vente de roses le samedi 27 novembre dans la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud. Plus de détails avec Info Chalon.

Aujourd'hui, jeudi 25 novembre, c'est la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes.



Le constat est éloquent : 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol chaque année, d'après l'association féministe NousToutes.



Pourtant, bien que la parole se libère et les femmes osent plus exprimer leurs expériences de harcèlement et d'agression, 70% des plaintes pour violence sexuelle seraient classées sans suite...



Chaque année, 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur (ex-)partenaire et 20 % seulement des victimes se déplacent à la Police ou à la Gendarmerie.



Samedi 27 novembre de 10 heures à 18 heures, les membres du Lions Club Saocouna seront présentes dans la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud pour une vente au profit du VIF, le réseau de de lutte contre les violences intrafamiliales.



Chaque rose est vendue 2 euros et la somme récoltée sera intégralement remise au réseau VIF.



Depuis 2016, un numéro vert est à la disposition des victimes (0800 800 071). En le composant, elles bénéficient d'une écoute, de conseils et d'une prise en charge.



En appelant le 0800 800 071, porte d'entrée du réseau VIF, les victimes bénéficient de conseils adaptés à leur situation. Elles trouvent ainsi une écoute et un relais vers tous ceux qui peuvent les accompagner et les mettre en sécurité : travailleurs sociaux, associations d'hébergement, d'aide aux victimes ou de conseils juridiques, accueil de jour, hôpital, médecins, pharmaciens, CAF, Département, Justice, Police ou Gendarmerie, Éducation nationale…



«En tant que Lions Club féminin, il était de notre devoir de promouvoir et de faire une action pour ce réseau. Nous avons donc décidé de réaliser une vente de rose au profit du VIF pour aider ces femmes et ces familles en détresse», nous explique Cécile Darphin, membre du Lions Club en charge de l'opération (ici en photo).



Cette dernière remercie également au nom du Lions Club Saocouna, la direction de Carrefour Chalon Sud, Le Jardin de Nathalie, et toutes celles et ceux qui achèteront une rose ce samedi.



Alors, samedi, si vous faites vos courses dans cet hypermarché, ayez une pensée pour ces femmes victimes de violences et faites un geste pour cette noble cause.



Chaque jour, le silence tue! Parlez-en!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati