La section ‘suisse’ du club de la Boule d’Or honore ses sponsors et se pare d’équipements sportifs pour la rencontre amicale internationale franco-suisse 2022

Initiée il y a trois ans par la grande championne de pétanque Nathalie Poget (3ème aux championnats du monde en 2004 et 3ème aux Mondiaux en 2018), victorieuse du national de pétanque de Chalon-sur-Saône en 2018, projet concrétisé par Pierre Alain Dumas Vice-président du club de pétanque de Clarens et un bouliste, Membre du bureau de la Boule d’Or chalonnaise, une nouvelle rencontre entre ces deux clubs se profile à Chalon-sur-Saône, cette fois ci au mois de mai 2022.

Aussi de nombreux sponsors ont rejoint le club bouliste pour financer en équipements sportifs ou en moyens divers, les boulistes chalonnais pour ce grand événement sportif basé sur la fraternité franco/suisse entre ces deux clubs. Le club de Clarens viendra cette année pour remporter la rencontre, en étant renforcé et composé d’une délégation de 18 personnes dont le club bouliste de Blonay représenté par Amadéo Tomassetti et ses adhérents.

Mercredi, à partir de 19 heures 30, au magasin ‘Superdry’, en présence du Gérant du magasin, Benoit Philippe, de Jérôme Ruget, du restaurant ‘Chez Jules’, d’Alexandre Cousty, Directeur Renault-Sodirac, de Christophe Coty gérant de la Mie Caline, de Pascal Guillet gérant du bar ‘Le Paradis’, de l’O.M.S représentée par Jean Luc Durand et d’un représentant d’Info-chalon, tous sponsors, avait lieu la cérémonie officielle de la remise de ces équipements sportifs (Polos) offerts par le magasin Superdry , aux sponsors et joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs chalonnaises.

Tout en restant fidèle au protocole sanitaire en vigueur actuel (Pass sanitaire obligatoire à la demande du club), la soirée s’est déroulée dans une grande fraternité tout d’abord par une remise individuelle à chaque sponsors et joueurs participant à l’événement et pour terminer par un buffet organisé et offert par Jérôme Ruget du restaurant ‘chez Jules’.

Les boulistes participants à cette rencontre internationale remercient chaleureusement leurs nombreux autres sponsors et soutiens : Pierre Petit et Serge Agresti, et les donateurs privés et particuliers… Ils donnent rendez- vous de nouveaux à tous leurs sympathisants et amis pour les prochaines soirées qui seront organisées chaque mois (soirée en décembre , soirée fondue en janvier, soirée équipements sportifs en février et mars…)

Retour en photographies sur la soirée :

Honneur aux sponsors :

Benoît Philippe gérant du magasin ‘Superdry’,

Au restaurateur Jérôme Ruget, établissement ‘Chez Jules’.

à Alexandre Cousty, Directeur Renault-Sodirac,

à Christophe Coty gérant de la Mie Caline

Pascal Guillet gérant du bar ‘Le Paradis’

l’O.M.S représentée par Jean Luc Durand

Honneur à une jeune créatrice

Olivia Mazoyer, pour la création et l’ébauche des logos vectoriels et des maquettes des films

Aux joueurs :

Patrick Cassabois,

Marc Neuzillet,

Pierre Limonet,

Bernard Boivin, Maitre Joueur 2021,

Georges Debrosses Vice-président du club de la Boule D’or,

Daniel Diry, Secrétaire du club de la Boule D’Or,

Denis Isaïe, responsable intendance du club de la Boule d’Or

Philippe Dubois,

J.P.B, Maître joueur 2020

