AVIS DE DECES - Monsieur HENRI PYS

CHÂTENOY-EN-BRESSE



Lucienne Pys, son épouse ;

ses enfants ;

petits-enfants ;

ses arrières-petits-enfants ;

son frère et sa belle soeur ;

ses soeurs et ses beaux-frères ;

ainsi que toute sa famille et ses amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur HENRI PYS

à l'âge de 93 ans.

Les obsèques seront célébrées le samedi 27 novembre 2021 à 10 heures en l'église de St Marcel.

Henri repose à la chambre funéraire Nosjean de

L'Abergement-Sainte-Colombe

La crémation aura lieu dans l'intimité familiale.

Condoléances sur registres.

Ni fleurs ni plaques