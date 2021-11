7ème Nuit étudiante de futsal

La 7 ème nuit du futsal étudiante organisée par l’ASUB Chalon a réuni ce jeudi soir, 6 équipes provenant du lycée Mathias, de Niepce, du CNAM et de l’IUT.

Au programme des matchs sur le terrain mais également et en simultané des match sur console projetés sur le grand écran de la Maison des sports sous le regard de Monsieur le maire Gilles Platret et ses adjoints messieurs Faradji et Rochette ainsi que Madame Emmanuelle Dupuit -Pinto, Vice Présidente du Grand Chalon déléguée à la vie étudiante qui sont venus saluer les organisateurs.

Après une phase de poule endiablée, les 6 équipes se sont retrouvées en phase finale pour déterminer le vainqueur de cette nouvelle édition et ce sont les joueurs de l’équipe FC Lyon (IUT Chalon) qui sont sortis gagnants face à l’équipe de SISOA (Lycée Mathias).

Les vainqueurs ont été récompensés par les des lots offerts par les 3 Brasseurs, Dégustation Selection. Tandis que la « troisième mi-temps » c’est déroulée chez les Tontons également partenaires de la soirée.

Rendez-vos le 16 décembre à l’annexe du Colisée pour la Nuit du Basket étudiante