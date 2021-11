Dites donc les communistes... vous pourriez respecter les règles en terme d'affichage ?

Depuis quelques jours, l'agglomération chalonnaise voit fleurir une campagne d'affichage en faveur de Fabien Roussel, candidat PCF à la présidentielle. Sauf que cette même campagne fleurit tellement partout qu'elle en devient presque gênante en terme de respect des règles républicaines. Il serait opportun que le PCF du Chalonnais fasse un peu le ménage dans ses rangs ou explique aux quelques militants zélés qu'une campagne électorale n'autorise pas tout en terme d'affichage.

On rappellera juste à toutes fins utiles que pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du deuxième tour du scrutin, tout affichage électoral est interdit en dehors des emplacements réservés aux candidats et en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre (article L. 51 du Code électoral)... et ça peut même coûter cher !

Laurent Guillaumé