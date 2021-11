Retour sur l'atelier café réparation à l'Abattoir

On a parfois tendance à l'oublier : nombre d'objets du quotidien qui peuplent nos placards sont réparables. À l'occasion de la Semaine européenne sur la réduction des déchets, la Bricothèque, de l'Espace PaMA et du Fablab du Chalonnais organisaient un atelier café réparation à l'Abattoir hier, vendredi 26 novembre de 16 heures à 19 heures 30. Une opération qui sera reconduite tous les deux mois. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Un atelier café réparation est un concept de réparation collaboratif et solidaire d'objets du quotidien, alliant réparation et transmission de compétences, mais aussi le lien social et convivialité.



À l'occasion de la Semaine européenne sur la réduction des déchets qui a lieu du 20 au 28 novembre 2021, la Bricothèque, de l'Espace PaMA et du Fablab du Chalonnais s'associaient pour un atelier café réparation à l'Abattoir ce vendredi 26 novembre de 16 heures à 19 heures 30, en lien avec cette démarche DU zéro déchet.



Parmi les participants de cet atelier, se trouvaient entre autres, Alain Chevalier de la Bricothèque, Frédéric Guiraud de l'Espace PaMA, et Jean-Louis Convert du Fablab du Chalonnais.



Cette équipe de bricoleurs et bidouilleurs bénévoles a accueilli le public avec objets cassés ou abîmés pour les réparer ensemble gratuitement : petits objets électroménagers, électroniques, de la hi-fi, des jouets ou encore des objets du quotidien que les gens pouvaient apporter pour un diagnostic et participer à leur réparation grâce aux conseils des réparateurs.



Active qui soutient cette initiative était également présent en la personne de Céline Guèret.



À 18 heures 30, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône s'est rendu sur place, constatant le succès de cet atelier café réparation. Il était accompagné de Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, et Monique Brédoire, conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain.



L'opération sera reconduite tous les deux mois de 16 heures à 19 heures. Donc prochain rendez-vous le 21 janvier 2022.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati