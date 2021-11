3ème édition du salon du livre organisé par l’association Lux en fête et la mairie de Lux.

Le salon du livre a lieu tous les deux ans, par chance 2020 était une année sans le salon. Ce dimanche 21 novembre était la 3ème édition du salon du livre sous la houlette de Fabienne Barraco-Huard adjointe à la mairie et Florence Bouzin animatrice responsable de l’[email protected] médiathèque. Ce salon a pour objectif de mettre en avant les petits auteurs qui n’ont pas d’éditeur ou de petites maisons d’éditions et de les faire se rencontrer. Les auteurs viennent de différentes régions, les visiteurs ont pu rencontrer Hélène Ortolan écrivaine de St Rémy et son livre ̏Tina˝ qui relate l’histoire d’émigrés italiens et leur arrivée en France, Annick Bourbon Rochette avec son roman ̏Alice des deux côtés du miroir˝ qui est la suite du roman ̏Les fantômes du futur˝, histoire d’une petite fille qui fait des allers-retours en enfer pour voir son père Lucifer et d’autres comme Lucile Gauchers dans un registre psychologique et intimiste ou encore Frédéric Fort et ses poèmes, poésies, contes…et ses ateliers d’écriture centrés sur différents thèmes comme carnaval, le vent, etc.., ou Marie-France Theulot à l'occasion de la sortie de son quatrième livre "Dernière récréation".

En parallèle du salon un concours de dessins était organisé en direction des enfants avec pour thème dessines moi la nature et un autre concours destiné aux adultes intitulé concours de nouvelles. A chaque salon, il est demandé aux auteurs de présenter une proposition d’animation, ateliers qui sont généralement bien suivis.

Stéphane Hugon maire de Lux a donné les résultats des concours de dessins : Héliott 9,5 ans a remporté le premier prix des dessins des moins de 10 ans et Camille 13 ans le premier prix des plus de 10 ans. Pour le concours de nouvelles, il y a eu seulement deux participants : Claudine qui a écrit ̏Dany la Rouge˝ et Éric qui lui a écrit ̏Mon 1er travail˝.

Un salon sous contrainte du passe sanitaire et masque, qui a contribué à donner un peu de convivialité aux visiteurs, enrichi des gâteaux vendus à la buvette.

C.Cléaux