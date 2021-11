Chalon-sur-Saône : Succès du Salon ‘Excellence Pro’ au Colisée !

Répartis sur plusieurs pôles, ce vendredi, à partir de 8 heures 30 se déroulait le salon Excellence Pro dans les Salons du Colisée rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône.

Du pôle des métiers technologies du numérique et de l’artisanat en passant par les lycées professionnels et d’apprentissage de Chalon (Emiland Gauthey, Saint-Charles, Camille du Gast, Thomas Dumorey , Nièpce-Balleure, Mathias), de Louhans (Henri Vincenot et LEAP de la Bresse, de Fontaines (Lycée Agricole), de Tournus (Lycée Agricole) ce sont environ 1400 collégiens (élèves de 3e ) du bassin chalonnais mais aussi de Louhans et du Creusot qui ont pu profiter d’une heure de visite auprès des stands pour qu’ils puissent choisir leur orientation ainsi que l’établissement adapté à la poursuite de leurs études post-bac.

Ce Salon était soutenu par le Grand Chalon et le Conseil Régional.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B