"Taxer les non-vaccinés"... Ca y est les imbéciles sont de sortie !

Pour reprendre la maxime de Rémy Gaillard, "c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui" pourrait être accolée à un certain nombre qui n'hésitent plus ces derniers mois à appeler à la taxation des non-vaccinés. Considérant qu'ils sont les coupables désormais de tous les maux de notre société, on en revient à entendre les pires des absurdités, au point que la parole se libère tellement qu'elle devient n'importe quoi.

A suivre le raisonnement de quelques-uns, la taxation des non-vaccinés serait une manière de venir à bout de leur résistance. Résistance ? En quoi un non-vacciné ne respecte par la loi de la République ? On rappellera juste que la vaccination contre la COVID-19 est vivement recommandée mais en aucun cas obligatoire. En quoi, un non-vacciné serait dans l'illégalité ? A un moment, il faut reprendre un peu ses esprits et ne pas succomber à l'ambiance délétère du moment.

Finalement, si on devait suivre le raisonnement de ces éclairés du moment, il faudrait dès lors aller au bout de leur logique. Il faudrait taxer tout ceux qui ont un comportement à risque, taxer les fumeurs au-delà de la TVA sur le paquet de cigarettes puisque tôt ou tard ils encombrent les services de soins, taxer les buveurs d'alcool puisque tôt ou tard ils encombrent les services de soins, taxer les sportifs et les non-sportifs puisque dans un cas ou dans l'autre, ils viendront dans les services de soins, taxer les skieurs qui encombrent chaque hiver les services de soins (avec 143.112 blessés en 2019, leur nombre a augmenté de près de 5 % en une décennie), taxer les jardiniers amateurs de produits cancérigènes, taxer les automobilistes qui produisent des particules fines... finalement taxer les personnes âgées qui viennent encombrer les hôpitaux...

Franchement, il est temps de retrouver un peu de sérénité dans ce débat qui fracture toujours plus notre société. Et puis, que l'Etat assume... qu'il impose la vaccination obligatoire à toutes et tous, qu'il permette comme aux Antilles la possibilité d'un vaccin sans ARN messager pour ceux qui s'interrogent... et qu'on tourne la page de tout ça !

Laurent Guillaumé