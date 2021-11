Qui a vu ce joli bébé disparu à Champforgeuil ?

Notre chien s'est sauvé de botre domicile hier soir entre 20h30 21h.

Champforgeuil, rue de corcelles plus exactement.

C'est un bouledogue américain blanc et bringé , se prénomme prince.

Il a 2 ans, signe particulier il lui manque un doigt sur la patte avant gauche.

Il est pucé (déclaration perdu à l'icad)

Et castré.

Pèse environ 45 kg, il est impressionnant mais ultra gentil.

Ce n'est pas à son habitude de partir car nous avons un couple mâle et femelle, il ne sauve jamais. Merci par avance .

Nos coordonnées : 06.36.18.04.43