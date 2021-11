Lancement des illuminations et de la sonorisation des rues place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône

Samedi 27 novembre à 17 h, une fois de plus le lancement officiel des illuminations et de la sonorisation des rues à Chalon-sur-Saône a attiré du public et un grand nombre d’élus. Sur place, on notait effectivement la présence aux côtés de Gilles Platret, Maire de la Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre : 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement… et de nombreux conseillers et conseillères: Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Laurence Friez, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais , Régis Clerc, Chargé des relations avec les partenaires économiques de la ville, Benoît Morgante, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Pierre Carlot, Conseiller délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap …

Il est 17 heures 40 quand la place Saint-Vincent va s’illuminer suite à un décompte opéré par le premier Magistrat de la ville avec le public.

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « On va pouvoir lancer cette nouvelle saison des illuminations. On est heureux de le faire dans un contexte très particulier […] D’ailleurs, on essaie tous de se protéger les uns les autres dans un moment où l’épidémie nous fait un petit retour de flamme ; je suis très heureux de vous accueillir ! On a souhaité cette année, lancer une partie de nos illuminations un peu en avance par rapport aux autres années tout simplement parce qu’on a envie que cette ville soit une ville de fête, que cette ville puisse rayonner et d’ailleurs je remercie tous les commerçants qui font tout l’attrait de cette ville. Je remercie évidement toutes celles et ceux qui contribuent à l’animation de Chalon. Donc, on va à partir de maintenant lancer les illuminations et pourvoir lancer la sonorisation des rues […] On aura l’occasion de se revoir parce que personne n’ignore que ce n’est pas ce soir la fête des illuminations, la fête des lumières, c’est dans quelques jours, le 8 décembre et je vais vous donner rendez-vous à cette occasion sur plusieurs points de Chalon, puisqu’on aura des départs séparés avec un grand regroupement sur une place qui n’est pas encore connue […] Je vous souhaite vraiment de passer un bon moment, d’oublier vos soucis, de rêver, la lumière vous aide à rêver et à ce titre, c’est là où on aura fait une bonne œuvre en faisant comme les enfants, avoir les yeux grands ouverts sur cette réalité qu’est le joyeux temps de Noël. Je le souhaite particulièrement pour les personnes qui sont seules qui n’ont parfois pas de famille où des voisins qui parfois ne leur parlent peu ou ne leur adressent pas la parole. Quand on partage une ville avec des illuminations et de la musique, c’est aussi de la joie que l’on amène dans tous les cœurs et on pense en particulier à celles et ceux qui en ont été privés ou qui n’en ont pas beaucoup. C’est cela la solidarité à la chalonnaise comme on l’aime […] Merci beaucoup et vive Noël ! ».

S’en suivait une déambulation du cortège sous la direction de deux fées des lumières de la compagnie ‘Dolce-Prestazione’ dont le cheminement les conduisait à la place de la Mairie à Chalon-sur-Saône où une collation était servie

Le photoreportage

J.P.B