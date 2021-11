Le « Marché de noël » organisé par l’Association du Club de l’Ile Saint Laurent, c’est ce weekend !

Le club de l'Île Saint-Laurent organise ce samedi et ce dimanche son marché de Noël. Sur place, ce sont plus de 34 exposants venus de Suisse, de l’Allier, de Côte d’Or, du Doubs qui exposent leurs marchandises sur le thème de Noël.

Sur place, Jean Marc Jullien, Président de cette Association qui compte 33 adhérents (à droite sur la photographie) et les membres du bureau ont mis en place une buvette, jeux et quelques gourmandises pour récolter des fonds à destination des personnes âgées pour un voyage.

Chalonnais et Grand Chalonnais, venez nombreux apporter votre soutien à ce marché de Noël ouvert de 10 heures à 18 heures et découvrir les nombreux petits commerçants et artisans non sédentaires !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B