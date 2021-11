Soirée 4e anniversaire très festive au magasin ‘Superdry’ samedi soir

Benoit Philippe, le gérant du magasin ‘Superdry ‘, situé 6 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, propose à la clientèle du prêt à porter féminin et masculin très tendance qui associe les styles « vintage américains, japonais et britanniques ainsi que de la maroquinerie et de nombreux accessoires (écharpes, tenues de ski, montres, maillots de bains …).

Dans cette jolie boutique vous trouverez à coup sûr, des vêtements élégants, stylés, chics et décontractés adaptés à votre look (femmes, hommes et jeunes).

Samedi soir, à partir de 19 heures, en respectant les règles sanitaires en vigueur (pass sanitaire obligatoire), se déroulait la soirée anniversaire des quatre ans d’ouverture de cette belle boutique. Nombreux clients et commerçants avaient répondu présent à l’invitation, certains venant même du Jura et de Lyon.

Lors de cette soirée, ce sont plus de cent personnes, qui se sont succédées pour venir fêter l’événement.

Clin d’œil sur le duo mythique de ce beau magasin, Benoît et Pauline,

Clin d’œil à une petite princesse !

Le magasin ‘ Superdry ‘, 6 rue du châtelet à Chalon-sur-Saône, est ouvert le lundi de 14 h à 19 h du mardi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 19 h (fermeture dimanche et le lundi matin) tél 09 87 30 98 90

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B