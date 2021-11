Un banc rouge à Givry pour dire stop aux violences faites aux femmes

La couleur « rouge vif » de ce banc est un symbole visuel fort, qui a vu le jour en Sicile, et qui a été choisi pour symboliser le sang qui coule chez des femmes, qui meurent sous les coups de leurs agresseurs, très souvent leur conjoint ou ex-conjoint.

Autre symbole fort pour Sébastien Ragot, Maire de Givry, ce banc a été implanté dans le Parc Oppenheim givrotin, à proximité de l'école Lucie Aubrac, qui porte le nom d'une résistante qui s'est battue pour la liberté, et près des stèles de Léocadie Czyz et du Capitaine Oster, deux acteurs importants dans la libération de Givry en 1945.

Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint.

Cette implantation est due à une initiative de l'association Givry Femmes Solidaires, qui existe depuis 1974 et dont l'objectif est de défendre les droits et la dignité des femmes.

Pour Sophie Vaillant, sa présidente, « ce banc est un élément concret dans le village, qui contribuera à sensibiliser sur les violences inacceptables faites aux femmes, tels que le viol, le harcèlement, les mutilations sexuelles, les mariages forcés, la prostitution….

Aujourd'hui, il faut savoir qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Il faut donc absolument traiter les féminicides avec autant de sévérité que les infanticides, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Il faut aussi que le parlement vote une loi pour augmenter les moyens allouées à la lutte contre ce fléau. Des solutions ont été définies lors d'un Grenelle qui a porté sur ce sujet en 2015, mais trop peu de choses ont été mises en place à ce jour... »

Il faut se mobiliser, car le nombre d'agressions continue d'augmenter

Nathalie Bonnot, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, poursuit en précisant que, même si des choses se mettent en place, comme la création en Saône et Loire de 11 réseaux VIF (Violences Intra Familiales) avec des ISG (Intervenants sociaux en gendarmerie), « on ne voit pas le bout de ces féminicides, qui se poursuivent, et même augmentent .».

Elle appelle donc à la « mobilisation de tous, citoyens et élus, et rappelle l'existence du 3919, qui est le numéro de téléphone gratuit dédié à cette cause. »

Propos, qui ont été corroborés par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, qui confirme que « la lutte contre ces violences et l'accompagnement des victimes est plus que jamais nécessaire et essentielle ».

Pour contacter « Givry Femmes Solidaires » :