Retour sur la 3ème Assemblée générale ordinaire de l'Union des Comités de quartier

Réunis dans la salle du Comité Saint-Laurent, au 40 Rue d'Uxelles, 12 comités des 14 qui composent l'Union des Comités de quartier de Chalon-sur-Saône ont tenu leur 3ème Assemblée générale ordinaire ce vendredi 26 novembre à 19 heures. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi, c'était l'heure du bilan de l'année 2020 pour l'Union des Comités de quartier de Chalon-sur-Saône.



Dans la salle, les présidents, des délégués, des suppléants et des bénévoles des 12 comités sur les 14 qui composent l'Union des Comités de quartiers de Chalon-sur-Saône, les comités de quartier du Stade et Saint-Vincent étant défaillants.



Ils étaient face à Michel Duployer, l'emblématique président de l'Union des Comités de quartiers de Chalon-sur-Saône depuis le 5 mai 2019. Autour de lui, des membres du bureau dont Anne-Marie Jeannet, la secrétaire de l'Union, Martine Martin, vice-présidente de l'Union, Yvette Michelin, 2ème vice-présidente de l'Union et présidente du Comité de quartier Saint-Jean-des-Vignes, et André Sanvert, trésorier de l'Union et membre du comité de quartier de la Citadelle.



Sur la droite, Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, et Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs.



Après la lecture du rapport 2020 et le rappel du calendrier des manifestations 2021 par la secrétaire de l'Union, le trésorier a lu le rapport financier de l'exercice écoulé 2020, forcément en baisse en raison de la pandémie.



«Cette pandémie qui n'en finit pas et peut dans un temps fragiliser nos actions et la pérennité de nos comités. Mais soyons vigilants et optimistes!» réagit le président de l'Union.



Celui-ci a tenu a remercié l'équipe et la directrice de la Maison de quartier du Stade «qui encore cette année ont fait les inscriptions et participeront à la distribution des colis achetés par l'Union pour le Stade».



«Nous travaillon à la remise en activité de ce comité», précise Michel Duployer.



Pour rappel, la distribution des colis de Noël au Stade aura lieu le 21 décembre de 9 heures à 12 heures à la Maison de quartier du Stade.



En ce qui concerne le Comité de quartier Saint-Vincent, l'Union a un espoir de le réactiver.



En effet, lors d'une première réunion qui a lieu le 15 novembre à la Maison de quartier Centre, 9 personnes se sont présentées «avec de bonnes volontés» comme bénévoles mais aucune pour des fonctions au sein du bureau. Pour l'heure, une seule personne s'est proposée comme président.



Pour rappel, les activités de l'Union, à savoir un repas choucroute, la réception des reines de quartier, un loto, une brocante avaient été annulées.



Le président de l'Union a tenu à féliciter tous les présidents de comité, en particulier Hélène Berger, la présidente du Comité de Saint-Laurent qui a repris la suite de Maguy Grelin «pour son excellent travail avec très peu de finance» mais aussi «l'investissement et la persévérance des bénévoles» qui a permis à ce comité de «voir le bout du tunnel» mais aussi Marilyne Nutte, la présidente du Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain, qui a repris «d'une main de maître» ce comité longtemps réputé «difficile» avec «beaucoup de volonté».



C'était aussi l'heure d'élire le nouveau conseil d'administration de l'Union.



Le bilan et les résultats des manifestations ainsi que l'état des stocks a été fait par le trésorier de l'Union.



Concernant la gestion du matériel mutualisé pour les comités demandeurs (un percolateur à café, une friteuse, un boulier, une carte de loto, 2 chapiteaux 3mX3M, une machine à hot dog, etc), elle a été confié à Roger Blain et Dominique Martin, le secrétaire adjoint.



Ce matériel est mis à disposition sur demande pour les manifestations.



«Il y faut savoir qu'il y avait un réel besoin, puisque ce matériel est en permanence demandé. Nous poursuivons les achats suivant le besoin des comités afin d'avoir un ensemble compatible», nous explique Michel.



Conformément aux statuts de l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône, chaque comité reste souverain de son comité mais à des droits et des devoirs envers celle-ci.



Pour 2020, 7 reines se sont présentées avec succès à l'élection de la reine de Carnaval du Grand Chalon. Pour 2021, le mot d'ordre c'est une reine par quartier. Pour ce faire, l'Union a fait modifié son réglement interne. De plus, Yvette Michelin représente l'Union à la commission des reines. Elle gère également les dossiers d'inscription des comités de quartier auprès du Comité des fêtes.



Fidèle à sa réputation d'être franc du collier, Michel Duployer a interpellé l'adjoint au maire sur plusieurs questions comme l'amélioration et la sécurité des locaux pour les bénévoles, l'état des lieux fait avec les services techniques et la vie associative, les enseignes pour les locaux qui se font attendre, les difficultés rencontrées par les comités pour la location des salles pour leurs manifestations ou encore les subventions.



En ce moment, l'Union se plie en quatre pour préparer la distribution des colis de Noël.



Cette année, chaque colis est financé à hauteur de 20 euros par les comités qui distribueront 3212 colis de Noël contre 2996 en 2020. Soit 64 240 euros dont 32120 euros par l'Union et 32120 par la Ville.



Première distribution, le mercredi 1er décembre de 14 heures 30 à 16 heures 30 au local du Comité Pasteur.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati