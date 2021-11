INCLUSION SOCIALE : 3 CDI signés à l’Hôtel Saint Régis, motivés par EMPLOIS SERVICES 71

De gauche à droite : Benoit HUGUENY (manager) / Anne BRUSSON (gouvernante) / Anna K. (femme de chambre) / Mickaël M. (plongeur) / Vincent BOREY (Emplois Services)

Anna, Mickaël et R. ont été ravis de rejoindre l’équipe de l’Hôtel Saint Régis de Chalon-sur-Saône. Malgré une année 2021 instable pour le secteur de l’hôtellerie, c’est à l’issue d’un positionnement engendré via l’Association Intermédiaire chalonnaise EMPLOIS SERVICES 71 que 3 CDI ont pu être créés.



Établissement de renommée et de haut standing, le besoin en main d’œuvre reste permanent afin d’assurer un bon fonctionnement. De manière régulière, Benoit HUGUENY et Fabrice LIBERT, tous deux managers de l’hôtel, font appel à EMPLOIS SERVICES 71 pour leur recherche de personnel.



« Le contexte COVID19 en aura surpris plus d’un, tant sur l’impact de l’activité professionnelle que sur les nouvelles mesures sanitaires à adopter. Les protocoles ont parfois été pénibles à maîtriser. Il a fallu parer également à un manque d’effectif. Et difficulté complémentaire : trouver du personnel motivé ! Beaucoup ont fait face à une recrudescence des besoins en matière de nettoyage, ainsi qu’une maîtrise difficile du temps de travail de leurs salariés. C’est là qu’intervient EMPLOIS SERVICES 71, dans sa faculté à répondre aux besoins et proposer son personnel mis à disposition, de manières ponctuelles ou régulières. »

Témoignage Benoit HUGUENY (Manager Hotel St Regis)



La mise à disposition de personnel est en effet une manière souple et efficace pour les professionnels du bassin chalonnais. Cela les décharge des contraintes du recrutement mais permet surtout de faire émerger certaines compétences.



Reconnue d’utilité sociale et conventionnée par l’État, l’association intermédiaire (AI) contribue à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en leur permettant de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités locales, entreprises...). L’AI fait partie – avec l’entreprise d’insertion (EI), l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) et les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) - des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).



Depuis plus de 30 ans, cette structure associative est un tremplin pour les demandeurs d’emplois. Ces derniers sont accompagnés dans un parcours d’insertion professionnelle d’une durée de 24 mois maximum. A l’issue, après avoir levé certains obstacles (barrière de la langue, manque d’expérience, mobilité, etc.), l’association à pour objectif de construire un projet professionnel et envisager une sortie de la structure (CDI, CDD, formation qualifiante). L’objectif pour cette association n’est pas de miser sur l’expérience et les diplômes, mais au contraire de privilégier la motivation et les compétences.



DEVENEZ VOUS AUSSI ACTEUR DE L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE



« Nos contrats de mise à disposition (MAD) sont établis en lien avec le fonctionnement de l’entreprise concernée. Cela permet ensuite de bénéficier des salariés d’Emplois Services. Nous sommes l’employeur et nous prenons en charge toutes les contraintes administratives liées à l’emploi.

Parallèlement nous assurons un suivi et un accompagnement accru de notre personnel sur le terrain » explique Vincent BOREY (Chargé de développement chez Emplois Services 71).



En cas de remplacement (arrêt maladie, congés) ou de surcroît d’activité, EMPLOIS SERVICES 71 est en mesure de répondre aux besoins dans divers domaines tels que : manutention, agent d’entretien de locaux, aide administrative, plonge-restauration, etc.



