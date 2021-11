Une boutique féminine à découvrir : Cop's & Co

Beaucoup d’entre vous connaissent déjà Delphine Michalas : pendant 15 ans, elle a arpenté les routes pour la célèbre marque Captain Tortue, prodiguant ses conseils mode.

Après bon nombre de kilomètres avalés, elle décide de se fixer et accueille les clients dans sa boutique Cop’s & Co, du lundi au samedi, mais aussi sur rendez-vous ! Eh oui, dans sa boutique, on se sent un peu comme à la maison.

Delphine distribue, entre autres, les marques comme Wiya, Freda, Lovy Pop et de multiples accessoires : colliers, écharpes, bonnets, petite maroquinerie…

Besoin d’idées cadeaux pour Noël ? De conseils personnalisés par une coach de la mode ? N’hésitez plus, contactez Delphine Michalas ou venez pousser la porte de sa boutique. Vous y découvrirez toute la panoplie féminine et des conseils pour coordonner les accessoires.

Pas de stress : un accès parking facile et gratuit vous évitera d’avoir à surveiller l’heure. Vous aurez ainsi tout le temps nécessaire pour dénicher les petites perles faites pour vous.

Si vous ne connaissez pas encore, venez donc découvrir Cop’s & Co. On vous y attend avec plaisir !

Cop’s & Co,

1, avenue Monnot Prolongée

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 06 78 07 73 19

Mail : [email protected]

Page FB : https://www.facebook.com/bycopsandco/?ref=page_internal

Nathalie DUNAND

[email protected]