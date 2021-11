Parents, vous n’êtes pas seuls devant la difficulté d’éduquer votre enfant !

Amelle Deschamps rappelle la portée du Café des parents, une action gratuite qui rassemble les parents et différents acteurs de l’éducation autour d’un objectif commun : le bien-être de l’enfant. Un temps précieux, convivial et informel, où l’on parle librement des difficultés et des solutions possibles.

Éduquer un enfant n’est pas chose si facile. Tous les parents rencontrent des difficultés, qu’elles soient ponctuelles ou durables. C’est pourquoi la coéducation est si importante. Co-éduquer, autrement dit : éduquer ensemble.

En effet, si les parents restent les 1ers éducateurs, ils ne sont pas seuls dans ce rôle : l’environnement global de l’enfant y participe : les activités pratiquées à l’extérieur de la famille, par exemple dans les maisons de quartier et, bien sûr, l’école.

Vers la réussite de l’éducation d’un enfant

L’une des clés de la réussite de cette coéducation tient en un mot : la cohésion. C’est-à-dire faire groupe, ne pas rester seul face aux difficultés, rompre l’isolement éducatif.

En ce sens, le Café des parents est une action qui rassemble la parole des parents et des acteurs de la coéducation autour d’un objectif identique : le bien-être de l’enfant et de la famille.

Ce qu’on vient chercher au Café des Parents ? L’entraide.

Un objectif, plusieurs acteurs

Amelle Deschamps, adjointe en charge des affaires scolaires à la mairie de Chalon, souligne l’investissement des différents acteurs aux côtés des parents : « Le Café des Parents est une action gratuite, portée conjointement par le Service Famille de la mairie et l’Éducation nationale, en partenariat avec la CAF, les Maisons de quartier et le Service Santé Handicap du Grand Chalon. »

Tous ces acteurs, parents y compris, échangeront ensemble pour y voir plus clair : comment dénouer des situations du quotidien et retrouver plus de sérénité et de confiance au sein de la famille ?

Café des parents : comment ça marche ?

Où ? Dans une salle de l’école maternelle ou élémentaire de votre enfant. « C’est un temps d’écoute convivial et gratuit où les parents peuvent partager avec d’autres parents sur des difficultés familiales parfois similaires, parfois différentes, explique Amelle Deschamps. Plutôt que rester devant la grille de l’école, ils peuvent y entrer et être accueillis pour trouver compréhension et soutien face aux difficultés. »

C’est le premier point que souligne Amelle Deschamps : « À travers le Café des Parents, il faut rendre l’école accessible. » Là, on ne juge pas, on écoute et on aide.

Soutien et compréhension. Et, avec les autres acteurs de l’éducation, les parents se poseront des questions sur leur place ou leur rôle, ou sur certains comportements de leurs enfants, et recevront des réponses : informations, idées, repères, soutien sont parfois nécessaires dans la vie d’un parent.

Durée et périodicité ? Les temps d’échange peuvent durer 1 h 30 soit le matin de 8 h 30 à 10 h, soit en début d’après-midi, de 13 h 30 à 15 h selon les écoles et sont proposés environ une fois par mois.

Quelles écoles chalonnaises sont concernées ? « À l’heure actuelle, le Café des Parents est présent dans 10 écoles, commente Amelle Deschamps : écoles maternelles de St-Exupéry et de l’Est, écoles primaires Louis Lechère et Jean Moulin, écoles élémentaires Pauline Kergomard, Maurice Cortot, Anne Franck, Pablo Neruda, Romain Rolland et Liberté-Égalité-Fraternité. »

De quoi parle-t-on ?

Les sujets abordés, spécifiques à l’enfance et à la parentalité, sont modulés selon les besoins des parents et des écoles.

De fait, ils peuvent être innombrables : les écrans, l’alimentation, les émotions, parler de sexualité, la journée de l’élève, la communication en famille, le rôle du père, le burn-out parental, l’estime de soi…

Quelle que soit la thématique, le but est toujours le même : améliorer la vie quotidienne et favoriser la qualité de la relation avec les enfants à travers des pistes concrètes.

Par Nathalie DUNAND

Ci-après (voir photos), dates, horaires et thématiques du Café des Parents.