Movember à Chalon-sur-Saône : ils sont allés chez la Petite Coiffeuse Barbière pour la bonne cause

Samedi 27novembre 2021, chez La Petite Coiffeuse Barbière, au 60 Avenue de Paris, l'événement caritatif Movember organisé par trois coiffeurs-barbiers de Chalon-sur-Saône et de Pierre-de-Bresse a permis aux hommes de se faire coiffer et raser la barbe tout en récoltant des fonds au profit de la Fondation Movember, qui lutte contre les cancers masculins. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce samedi 27 novembre de 10 heures à 20 heures, trois coiffeurs-barbiers, Morgane Podgorski de La Petite Coiffeuse Barbière où s'est déroulé l'opération, Nathalie Landgraf de la Garçonnière de Nath' et Marc Schweitzer de Gentlemen Cut, à Pierre-de-Bresse, se sont affairés méticuleusement afin de raser les barbus et coiffer tous les participants au profit de la Fondation Movember, qui récolte des fonds en faveur de la recherche contre ces cancers masculins et briser les tabous liés aux cancers de la prostate et des testicules.



Pour ce faire, ils étaient secondés dans leur mission par Justine, l'apprentie de Morgane, Nathan Schweitzer, le fils de «Marco», et Eliott Morin, qui représente les intérêts de Groom, marque de produits professionnels pour hommes, créés et fabriqués à Montréal.



Cet événement caritatif Movember a battu son plein puisque cette opération a permis de récolter 1100 euros.



Satisfaits de leur mission accomplie avec brio, nos trois coiffeurs tiennent à remercier chaleureusement tous les participants et réitérereront l'opération l'année prochaine en espérant que d'autres salons de coiffeurs-barbiers se joindront à eux pour cette noble cause.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati