Encore un super moment pour les Coquelicots de Chalon et le rugby féminin

- Créer un temps de ressources pédagogiques pour un public féminin, désireux de s'amuser, progresser et s'épanouir dans leurs pratiques sportives.

- Organiser un 1er tournoi depuis plus d'un an pour les féminines U12 & U15.

- Resserrer les liens des clubs dynamiques sur la pratique féminine du rugby au sein du territoire Bourgogne Franche-Comté et ses voisins

- Encourager ce genre d'événements à se multiplier et se développer pour le développement du rugby féminin.



C'était une partie des objectifs de la journée qui s'est déroulée Samedi 27 Novembre à Chalon sur Saône sur le complexe Léo Lagrange, organisée par le Rugby Féminin Chalonnais les Coquelicots, sous couvert, et supplée du Comité Départemental de Rugby en Saône et Loire.



Pour faire un clin d'oeil à l'Autumn Nation Serie, l'événement du 27 Novembre s'est nommé Autunm RFCC Tournament. (L'Autumn Nation Serie est un terme générique/attractif désignant les matchs de rugby internationaux disputés par les principales nations, entre le 30 octobre et le 20 novembre, où entre autres les françaises & français ont été fantastiques sur leurs matchs ; voir le bilan face aux All Black & Black Ferns).



Pour cette première, 4 clubs ont répondu présents à l' invitation : Is Alliance Rugby, AS Autun, RC Buxy, ARCOL.

Une journée dédiée au rugby féminin, qui a vu 43 féminines prendre part aux activités. A savoir des ateliers techniques le matin où l'ensemble des filles présentes étaient mélangées, et un tournoi l'après-midi, où chaque collectif a " enfin " pu voir où se situent leurs forces et qualités dans leur jeu.



Cette journée fut une réelle réussite, à l'exception du plateau U12 qui n'a pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. Nonobstant, c'est partie remise, et comptez sur le RFCC entre autres pour être force de proposition pour les féminines.



Le RFCC tient à remercier l'ensemble des actrices et acteurs qui ont contribué à cette journée.

Les joueuses pour leur état d'esprit, et convivialité, les éducateurs/éducatrices pour leur investissement auprès de toutes les filles, le Comité Départemental de Rugby en Saône et Loire & la ligue Bourgogne Franche-Comté pour leur aide quand à la faisabilité de la journée, la municipalité de Chalon, et la communauté d'agglomération du Grand Chalon pour la mise à disposition des vestiaires et terrains.



L'occasion d'annoncer que le RFCC sera présent Samedi prochain de 10h à 17h au Téléthon organisé à Chalon sur Saône, avec de nombreux défis pour petits et grands. Les Coquelicots auront un stand vers l'entrée de la piscine avec une structure gonflable.