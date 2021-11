AVIS DE DECES - Madame Yvette GENIAUT née GUILLEMIN

CHALON-SUR-SAÔNE, LUX



Michael et Madeline

sa compagne et Remy,

ses petits-enfants ;

Nathalie, son ex belle-fille ;

Daniel, son beau frère ;

ainsi que toute sa famille ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvette GENIAUT

née GUILLEMIN

La cérémonie religieuse aura lieu le 30 novembre 2021 à 14 heures, en l'église du Sacré Cœur à Chalon sur Saône.

La famille remercie l'EHPAD, l'Abergement les Seurre, pour sa gentillesse et son dévouement.

Pas de plaques.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Marcel

son fils,

Jean-Luc