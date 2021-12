«Bilan plutôt positif» pour La Bobine à l'issue de son Assemblée générale au Clos Bourguignon

La crise sanitaire a fortement perturbé le fonctionnement de l'association Chalonnaise pour le cinéma qui a su, malgré l'épreuve, maintenir au trois quart le nombre d'adhérents et reconstruire une nouvelle programmation de qualité. La question d'un cinéma d'art et d'essai en lieu et place du 5 Nef, dans le centre-ville, a longuement été débattue lors de cette assemblée générale. Plus de détails avec Info Chalon.

L'Assemblée générale de l’association La Bobine qui s'est tenue au Clos Bourguignon, lundi 29 novembre à 19 heures 30, a permis de dresse le bilan précis des deux dernières années d'activité et de dessiner des perspectives et des projets our l'année 2022.



Comme l'explique Chantal Thévenot, présidente de l'association, «les cinémas ont fermé en mars 2020, nous avons refait une programmation en septembre 2020 qui a de nouveau été interrompue en fin octobre avec une reprise en mai 2021. Cela a eu bien entendu un impact sur la fréquentation avec à titre de comparaison pour une saison faste 2018-2019*, plus de 17 000 entrées enregistrées contre 3800 entrées enregistrées (pour 4 mois) en 2020-2021».



La Bobine souhaite aujourd'hui tourner la page de cette période «non sans une certaine inquiétude avec la cinquième vague qui se profile» et a préparé, comme à son habitude, pour la saison 2021-2022, une programmation de qualité en partenariat avec la direction du Mégarama Chalon.



«Notre ligne éditoriale n'a pas changé», déclarera la présidente, en préambule à son exposé.



À savoir «un cinéma de qualité».



«On essaye d'ouvrir La Bobine vers plus de diversités dans le choix des films et une cinématographie de pays peu représentés comme l'année prochain, un film somalien», précise Chantal Thévenot, «avec cette même envie de vous faire découvrir d'autres films».



Bien que la question sera à nouveau débattue dans la soirée, certains adhérents ont interpellé Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture, sur la rénovation du 5 nef, appelé à devenir un cinéma d'art et d'essai.



«C'est toujours en cours!», lancera l'adjointe au maire afin de rassurer l'assistance.



Cette dernière était accompagnée par Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs.



Crise sanitaire oblige, 35 films ont été projetés durant la saison 2020-2021 contre 90 en 2018-2019. Pour rappel, durant une saison normale, La Bobine propose environ 70 films.



Parmi les 35 films projetés, 14 viennent d'Europe (40%), 9 d'Asie (26%), 6 de France (17%), 5 d'Europe (14%), et seulement 1 d'Afrique (3%). Concernant la variété des genres proposés, 22 sont des drames (63%), 7 sont des comédies (20%), 2 des policiers et aventures (6%), 2 des documentaires (6%), et 2 d'autres genres (5%).



Durant la saison 2020-2021, l'association comptait 616 adhérents, ce qui est «assez miraculeux», contre 958 en 2019-2020 et 997 adhérents durant la saison 2018-2019.



Pour l'heure, le nombre d'adhérents plafonne à plus de 700.



59% viennent de Chalon-sur-Saône, 24% d'autres communes du Grand Chalon, 14% d'autres communes de Saône-et-Loire, et 2% d'autres départements de Bourgogne Franche-Comté.



Jean Sémon, le trésorier de La Bobine, est revenu sur les comptes de l'association et a présenté son budget prévisionnel pour la saison 2021-2022.



Ainsi, nous apprenons qu'avec 15 050 euros de recettes et 7383 euros de dépenses, La Bobine affiche un excédent de 7667 euros.



Les adhérents ont ensuite voté à l'unanimité le rapport d'activités.



Pas d'inflation concernant le tarif du ticket qui reste à 5,20 euros.



Janick Leconte, président de l'association Chef Op' en Lumière, a demandé d'utiliser le listing des adhérents afin de les informer sur l'actualité de la 4ème édition du festival qui aura lieu du 28 février au 6 mars 2022.



Parmi les soirées prévues au cours de l'année à venir, citons notamment le 10 janvier, avec la présence du réalisateur Fabien Gorgeart venu présenter «La Vraie Famille», un ciné-concert au Théâtre Piccolo ou encore la projection de deux films sur la Reine Margot, celui réalisé par Jean Dréville en 1954 avec Jeanne Moreau et celui réalisé par Patrice Chéreau en 1994 avec Isabelle Adjani, dans le cadre du 500ème anniversaire de la naissance de Pontus de Tyard.



Peu satisfaits par les réponses apportées par l'adjointe au maire chargée de la culture, les adhérents sont revenus à la charge concernant la question brûlante de la rénovation du 5 Nef.



Devant la bronca, Pierre Carlot a pris la parole.



«Il est hors de question pour la mairie de revenir sa promesse», annonce ce dernier.



Quoiqu'il en soit, le permis de construire est acté.



Chantal Thévenot a ensuite pris la parole pour ajouter quelques éléments à sa connaissance.



En effet, la présidente de La Bobine et Anne Passerat avaient rendez-vous à ce propos avec Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, le 22 novembre.



Celui-ci a rappelé que la Ville participera au financement de la rénovation du 5 nef, dans le cadre de la revitalisation du centre-ville.



Pour rappel, les travaux dureront 6 mois et seront financés à hauteur de 1,5 millions d'euros.



Les travaux devraient vraisemblablement débuté le dernier trimestre 2022 et «on peut espérer une ouverture au printemps 2023».



Dont acte, un peu de patience...



À noter également que les films sont depuis cette année diffusés le lundi et le jeudi durant trois séances, à 16 heures, 18 heures 30 et 21 heures, ce à quoi il faut ajouter le 1er mardi de chaque, une avant-première surprise à 2020.



«Je ne me doutais pas que ça marcherait à ce point-là», dira à ce propos la présidente de l'association.



Parmi les autres nouveautés, le programme est en couleur.



C'était aussi l'heure du renouvellement du CA. Seul membre sortant à ne pas se représenter, Marie-Denis Mollard a été applaudie par tous les adhérents, elle continuera de corriger les fautes d'orthographe des feuillets mis à la disposition des adhérents.



Après un appel à candidatures, Sophie Lartaud, Janick Leconte, Anne Passerat et Edgard Virlogeux.



L'élection des nouveaux membres du bureau se fera lors du prochain CA, le mardi 14 décembre à 17 heures 30.



* C'est l'année des 30 ans de l'association.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati