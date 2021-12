‘En attendant Godard au théâtre Grain de Sel’ de Romain Ozanon, un spectacle qui a eu lieu le 25 et 26 novembre 2021

C’était un très beau moment au théâtre Grain de Sel devenu le temps d’une soirée « l’Hôtel Grain de Sel » !

Le groom Ferdinand nous y accueillait, maladroit à souhait. Il commençait le spectacle par un duel épique avec une valise jusqu’à ce que le téléphone sonne. C’est Jean Luc Godard au bout du fil qui souhaitait réserver une chambre, et il arrivait dans les 20 minutes ! C’en était trop pour Ferdinand qui n’avait de cesse de mettre en scène l’arrivée de Jean-Luc. Eh oui, Ferdinand est un fan du célèbre réalisateur dont il connaît l’œuvre et les personnages sur le bout des doigts.

Comment s’y prendre quand le rêve devient réalité ? Entre stand up et Buster Keaton, c’est un spectacle original où l’acteur passe avec virtuosité d’un personnage à l’autre, et nous révèle la fragilité d’un groom qui rêve d’être en haut de l’affiche.

Remarquable interprétation du comédien Romain Ozanon

(Aide à la mise en scène Antoine Amblard et aide à l’écriture Arnaud Dudek)

Mis en ligne par J.P.B