Concert de l’Orchestre Philarmonique Royal de Liège à l’Espace des Arts : Tout simplement grandiose !

Mardi 30 novembre, à 20 heures, dans la salle du Grand Espace de l’Espace des Arts, Scène national Chalon-sur-Saône, avait lieu le concert de l’Orchestre Philarmonique Royal de Liège.

Dans une salle comble (mais dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur, pass sanitaire et port du masque obligatoire), l’Orchestre Philarmonique Royal de Liège qui est la seule formation symphonique professionnelle de la Belgique francophone soutenue par la fédération de Wallonie-Bruxelles a montré au public chalonnais et grand chalonnais conquis, dès les premières pièces interprétées toute l’étendue de son art.

Il est vingt-deux heures, lorsque le concert se termine et que le public adresse une ovation à la soixantaine de musiciens qui compose ce grand orchestre placé sous la direction de son Chef d’Orchestre Gergely Madaras, maestro régulièrement invité à diriger les orchestres majeurs de Grande Bretagne, de France, d’Italie, d’Allemagne, aux Etats-Unis…

Info-chalon vous permet de revivre les moments forts de cette soirée :

20 heures, les musiciens sont déjà en place,

Les musiciens règlent leurs instruments,

Alberto Menchen donne le ton et demande le silence en attendant le maestro,

A l’arrivée du chef d’orchestre, Gergely Madaras accompagné du violoncelliste Victor Julien-Laferrière, immédiatement, l’orchestre se lève. Après des salutations, la baguette du Chef d’orchestre s’agite, l’orchestre joue « Dvorak –Concerto pour violoncelle n°2 » et dès les premières notes, le public sait alors qu’il va passer deux heures de réel bonheur.

Grand moment également, quand Victor Julien-Laferrière exceptionnel violoncelliste accompagné par l’orchestre joue également en solo.

Les 40 premières minutes viennent de passer et il est venu de féliciter l’orchestre et Victor Julien-Laferrière. Suite à l’ovation qui lui est faite ce violoncelliste qui est l’un des meilleur au monde offre aux chalonnais et grands chalonnais un solo !

Avant de quitter la scène, il reçoit à nouveau une ovation du public et des musiciens !

Si l’entracte est de courte durée, il permet de repositionner quelques pupitres pour ajouter de nouveaux musiciens pour cette seconde partie. Le retour de l’O.P.R.L se fait une nouvelle fois à l’arrivée du responsable des musiciens sous les applaudissements.

Tout le monde est dans l’attente du « Maestro». L’homme arrive, sûr de lui, les applaudissements sont nourris ! L’homme esquisse un salut courtois, il est déjà très concentré pour que cette soirée se termine en beauté.

La pièce ‘Franck - Symphonie en ré mineur’ est lancée et magistralement interprétée. En fin de concert, les soixante trois musiciens et Gergely Madaras ont gagné les cœurs des chalonnais et grands chalonnais et c’est tout naturellement qu’ils reçoivent une longue l’ovation.

Tour à tour, le Chef d’orchestre n’oublie pas de remercier personnellement ses musiciens en fin de concert. Mais ovationné par un public qui en redemande, les musiciens ne peuvent plus quitter la scène, ils doivent à nouveau rejouer un dernier morceau, cadeau que le public appréciera à sa juste valeur !

Une chose est sûre : C’était le concert à ne pas manquer !

Le photo reportage info-chalon.com

J.P.B