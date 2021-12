Pour les fêtes de fin d’année, découvrez les offres gourmandes ou les mets à déguster chez les commerçants partenaires d’info-chalon.com (3)

Le restaurant « Chez Jules» 9-11, rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône (Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. L’établissement réputé à Chalon-sur-Saône vous propose ses menus traiteurs livrés ou à emporter. Tous les weekends de nouveaux menus traiteurs à découvrir sur le site info-chalon. Alors dépêchez vous de réserver ou de commander ! Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget, proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Bienvenue dans ses fourneaux … Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. Idée Gourmande : Ses menus du restaurant mais aussi ses menus traiteurs à emporter.

« Le Moulin à café », situé 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône (Tél 09 53 36 88 51). Idées cadeaux ou offre gourmande : Vous sentez cette délicieuse odeur de café qui se promène sur la place Saint Vincent et dans les rues alentours ? Elle provient de la torréfaction de Xavier Perroux, artisan torréfacteur et propriétaire de cette boutique authentique. Depuis 2014, il propose à sa clientèle des cafés qu’il torréfie sur place, ainsi qu’une grande diversité de thés, d’infusions et d’accessoires. Fort de son savoir-faire hors du commun, Xavier maitrise l’art de la torréfaction artisanale, transforme le produit brut, le sublime et vous conseille avec passion des cafés qui vous réjouiront par leur finesse, leur caractère et leur profil aromatique. La torréfaction accomplie sous son œil bienveillant permet au café de développer ses arômes délicats, selon son origine et son terroir. Sourcés d'après leur qualité et leur traçabilité, les cafés proposés dans cette torréfaction sont issus d'une agriculture durable, qui favorise la biodiversité. Xavier, et Claire son employée, vous guideront dans le choix des 20 crus pure origine, assemblages et cafés aromatisés. Que vous l'aimiez doux ou corsé, fruité ou racé, en grains ou moulu selon votre type de cafetière, vous trouverez forcement le profil de café qui vous convient !

Les amateurs de thé et d'infusions pourront découvrir une très grande sélection de thés et d’infusions, accessibles en vrac, boites ou infusettes, en provenance de trois grandes marques françaises réputées : Dammann Frères, Kusmi Tea et Palais des thés. Vous apprécierez également les nombreux accessoires pour préparer, emporter et déguster vos boissons chaudes préférées ainsi qu'une sélection de gourmandises sucrées qui sauront ravir vos papilles ! Dans moins d'un mois, c'est Noël! Il est temps de préparer doucement vos cadeaux. Pour faire plaisir à vos proches ou remercier vos clients et vos collaborateurs, les idées cadeaux ne manquent pas au Moulin à Café : coffrets assortis, corbeilles garnies, petites douceurs à grignoter, cadeaux d'entreprise et art de la table lié à l'univers du café et du thé. Un joli coffret d'infusions de Noël pour Tatie, une petite tisanière pour votre collègue accro au thé vert... et une belle machine broyeur pour Papa, il en rêve depuis longtemps ! Venez profiter des odeurs et saveurs de saison pour faire votre choix, et laissez-vous emporter par la magie de Noël! Le Moulin à Café vous accueille en boutique du mardi au samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h30 mais aussi sur son site Internet : www.boutique-du-torrefacteur.com.

Le Salon de thé et boutique « Le Bon Moment » situé 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône. Formule brunch, ou goûter gourmand… un salon de thé à part ! Loin du tumulte, Le Bon Moment vous invite à (re)découvrir ce que sont Gourmandise et Douceurs, mots clés pour un moment réussi. Idées de cadeaux ou offre gourmande : Annick & Eliott vous invitent à passer un Bon Moment dans un cadre feutré : Le salon de thé Le Bon Moment, propose non stop, une formule « déjeuner sur le pouce » et des goûters gourmands. Dans un cadre feutré et chaleureux, Annick, Eliott et toute l’équipe sauront vous faire vivre le moment présent tout en douceur et gourmandise ! Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h, et le dimanche de 10h à 18h30. Suivez les nouveautés, les événements et les infos sur la page facebook ou sur Instagram ! Retrouvez Le Bon Moment sur son site internet ou la boutique en ligne : http://lebonmoment.shop pour shopper en ligne !

14, place Saint-Vincent, le Cellier Saint-Vincent (Tél:03 85 48 78 25), le caviste incontournable de Chalon sur Saône. Pour satisfaire au mieux sa clientèle, le Cellier Saint-Vincent renouvèle sa gamme de vins et spiritueux à hauteur de 10% chaque année. Vins de propriétés de toutes régions côtoient whiskies, rhums, eaux de vie, bières et même jus de fruits. Au Cellier de nombreux millésimes sont disponibles et les vins bios et biodynamiques sont de plus en plus représentés. Avec une gamme de prix allant de 4.70€ à 5000€, tout le monde se fera plaisir et trouvera le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année ! L’équipe sera également ravie de vous conseiller les meilleurs flacons pour sublimer vos repas festifs. Idées de cadeaux : Le Cellier Saint Vincent est heureux de vous proposer une nouvelle fois son offre de fin d'année sur sa gamme de Champagne du samedi 4 au samedi 11 décembre inclus. Pour l'occasion, bénéficiez d'une remise immédiate de 20% sur toutes les références ! Bien entendu, toutes les grandes marques et leurs cuvées exceptionnelles bénéficieront aussi de cette remise (Ruinart, Amour de Deutz, Cristal Roederer, Jacquesson, Cuvée Nicolas Billecart Salmon...). Aussi, pour lancer cette magnifique semaine, nous offrons une dégustation de champagne Taittinger toute la journée du samedi 4 décembre. [email protected] ou directement en magasin !

A hauteur du 17 de la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le camion magasin de la société « BY ARNO », tous les vendredis et dimanches matins (tél 06 14 62 09 52), est stationné pour proposer aux passants : les inspirations macarons dressés à la main, des pâtisseries fines, des petits fours, des chocolats et galettes des rois en recette authentique 100% artisanale. Pour vous ou pour les fêtes de fin d’année, succombez aux macarons et aux confiseries de chez « By Arno ». Un pâtissier créateur d’exception. Dépêchez-vous de passer commande ! Toutes les pâtisseries et les mignardises proposées par Arno ravivent les papilles à la plus grande joie de sa clientèle toujours plus nombreuse. Ainsi venez déguster ses macarons au réglisse, schtroumpf, barbapapa, caramel, miel noix, spéculos, caramel, bounty … en version coffret, boite ou pyramide ainsi que ses desserts Eclats d’Or By Arno, Intense, Exotique, Arlequin en version de taille unique… Offre gourmande : Venez découvrir les pâtisseries By Arno avec l’offre de la semaine jusqu’à dimanche inclus, 3 pâtisseries achetées, 1 offerte. (À l’occasion des fêtes de fin d’année, la société By Arno sera présente les jeudi 24 et 31 décembre rue aux Fèvres pour la livraison et le retrait des commandes des bûches et macarons).

Au 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘Jeff de Bruges’ (tél 03 85 43 65 66). En ces périodes de fêtes où le chocolat est roi, ne vous trompez pas, offrez des chocolats fins « Jeff de Bruges » pour faire plaisir à coup sûr. Quoi de mieux que les chocolats « Jeff de Bruges » dont les recettes d’une grande saveur sont soigneusement élaborées sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié). Idées de cadeaux ou offre gourmande : Marrons glacés, ils sont sans conteste la plus fabuleuse des confiseries et le seigneur des fruits confits. Issus d’un savoir-faire artisanal et familial, ils offrent leur sublime saveur aux gourmands de Noël. « Pour de bons marrons glacés, il y a deux choses fondamentales la qualité des fruits que nous sélectionnons rigoureusement à partir de la meilleure origine de récolte : Turin et ensuite notre savoir-faire qui repose sur un confisage à l’ancienne au cours duquel le marron est mis sous tulle pour un confisage « à cœur ». En fait, les marrons sont placés par 2 dans un tulle qui les maintient et permet de contrôler et limiter l’absorption de sucre pendant le confisage. Ainsi, les fruits ne se gonflent pas de sucre, c’est la différence avec des marrons de fabrication industrielle qui sont gonflés de sucre et prennent une couleur caramélisée, qui peut paraître jolie mais est décevante à la dégustation car elle manque de saveur. Chez Jeff De Bruges il n’y a pas de compromis avec la qualité et seuls des ingrédients naturels sont utilisés ainsi que de la vanille Bourbon de Madagascar en gousse (jamais d’extrait, ni d’arôme) et leurs ne contiennent ni conservateurs, ni colorants, ni OGM. »

La boulangerie pâtisserie « La Mie Caline », située 2 Place du Général De Gaulle à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 93 58 80), est un lieu incontournable pour les gourmands. Un atelier pains et restauration, une offre gourmande concernant les pâtisseries et viennoiseries ! Dans cet établissement où l’accueil est chaleureux, on vous propose toute une gamme de produits à consommer sur place ou à emporter tels que sandwichs, pâtisseries, viennoiseries, pains mais aussi un service traiteur avec pizzas, quiches… Vous avez également la possibilité de commander des pizzas entières et des produits traiteur pour des buffets. Idées gourmandes : Découvrez toute la gamme de buches et buchettes aux différents parfums : Royale-Chocolat, Tiramisu-Fruits rouges, Divine-Praliné Chocolat et Sublime Vanille-Caramel au prix de 3 euros la buchette et buches à 3 euros la part.

Situées 4 avenue Jean Jaurès (tél 03 85 45 38 39) et 17 rue de Belfort (03 85 47 71 73) à Chalon-sur-Saône ainsi que 53 Grande Rue (03 85 99 07 95) à Saint Marcel les boucheries ‘Atelier Viande et Tradition’ vous propose une gamme de viande de qualité supérieure, des viandes savoureuses et de qualité, sélectionnées parmi les meilleurs éleveurs. Ces bouchers privilégient la viande française et parfois l’été de la viande de race irlandaise qui sont d’excellentes qualités. Toutes les viandes ont une traçabilité, si la viande bovine est uniquement du Limousin, pour le veau et pour le porc, la viande provient de la Région Rhône-Alpes alors que pour l’agneau, la viande provient de Charente-Poitou. Dans ces trois boucheries où l’on privilégie le ‘fait maison’ à plus de 80% de nombreux plats cuisinés vous seront proposés tels que : couscous, langue de bœuf sauce verte escargots, cassoulet, blanquette, paleron confit, tête de veau sauce Gribiche. Une grande spécialité de cette boucherie sera également ‘Le Tournedos de l’Atelier’ où les meilleurs morceaux de la pièce de bœuf sont sélectionnés pour la réalisation, ce qui permet un prix attractif. Beaucoup de préparation bouchère sont mises à votre disposition afin d’élaborer des rôtis … qui seront plus facilement à cuisiner… Idées gourmandes: Découvrez sa carte de menus de fin d’année et ses nombreuses spécialités.

‘La Cave de Mazenay’ 9 de la Grande Rue à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 49 67 19), découvrez toute une gamme de vins de Bourgogne. Pour les fêtes offrez des vins de la Côtes du couchois mais aussi de la côte Chalonnaise et de la côte de Beaune! Sur place, vous découvrirez de nombreuses appellations de la Côte Chalonnaise, de la Côte Beaunoise mais aussi beaucoup de vins des Côtes du couchois (blancs, rosés, rouges et crémants). Une collection de vins des Hospices de Beaune est également en attente très prochainement dans ce magasin. Vous trouverez également des vins ‘Côte de nuits et mâconnais’. Sur place, Déborah Sennepin saura vous conseiller sur le meilleur choix possible selon vos attentes parmi les produits qui ont été sélectionnés par leurs soins, mais aussi les meilleurs accompagnements des mets à déguster. Dans cette cave, on défend la devise historique du Domaine de Mazenay : « Des grands vins à petits prix ». Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 10 H à 12 H et de 14 H à 19 H. Idées cadeaux : Montagny 1er Cru : Ce vin est exclusivement blanc se présente à l’œil sous les traits du Chardonnay. Ses arômes habituels évoquent l’acacia, l’aubépine, la noisette, le miel. En bouche, un vin frais, jeune de caractère, fringant et aimable, riche en retours d’arômes épicés. La finesse du goût, la délicatesse s’accordent avec une charpente structurée et durable. Racé, subtil et riche en notes délicates, le veau en sauce blanche lui va bien. Côté mer, les crustacés vapeurs ou pochés, les poissons nobles juste poêlés ou grillés, ou mieux à la vapeur, sont admis à sa table. Il en va de même pour les gratins de fruits de mer.

‘Le Monde du Macaron’, situé 70 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (09 81 09 26 33), découvrez l’univers d’un salon gourmand pour se faire plaisir ou faire plaisir. Ce salon de thé vous propose toute une gamme de gourmandises de fabrication artisanale ! Dans cet établissement, très bien agencé où la décoration est soignée, il vous sera proposé des recettes gourmandes, sa carte grands crus tels que : Espresso Vanilla (aux arômes naturels de vanille), Espresso Caramel (aux arôme naturels de caramel) le Brazil ( doux et soyeux)… mais aussi les recettes gourmandes comme le Latte Macchiato (somptueux mélange de lait chaud, de mousse de lait chaud onctueuse et d’un grand cru Nespresso), Iced Macchiato ( Mélange frappé d’un grand cru Nespresso et de la glace pilée surmonté d’une mousse de lait froid velouté), la Gourmandise de spéculoos (sirop de spéculoos et lait chaud associé à un grand cru Nespresso, surmontés de mousse de lait chaud et saupoudrés de brisures de spéculoos)… Toute une gamme de thés vous seront également proposés Thé vert : Sencha bio, Marrakech, Ananas-Gingembre… des thés noirs : Earl Grey, Fruits rouges, Paradis exotique… des thés blancs : Feu du dragon, Morning Mélody… ainsi que de nombreuses infusions : Citron-gingembre, Pêche glacée, Détox… Les gourmandises sont également nombreuses : macarons, des chocolats, des nougats, des pâtisseries, chocolats, boissons fraîches travaillées (smoothies, milk-shakes …), crêpes et gaufres, glaces, jus de fruits pressés, sodas, sirops à l’eau … ainsi que les pâtisseries du jour telles que : Madeleines, cakes, cookies, crumbles, mousses au chocolat, tiramisus, Grands macarons, muffins, tartelettes, Calissons d’Aix-en-Provence, biscuiterie, bonbons et de nombreux cadeaux à offrir. Idées de cadeaux : Coffret cadeau à réaliser ou composer selon vos envies et adapté à votre budget à partir de 8,70 euros.

« 2 Pois 2 Mesures », situé 44 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (tél 09 72 63 91 50) , une vraie et belle « épicerie vrac de produits biologiques qui propose aux chalonnais et grands chalonnais de réduire leurs déchets en faisant des courses alimentaires appropriées (vente en ligne https://www.cjoint.com/c/JJFhTORa3i5 ). Dans ce commerce qui est un vrai un lieu d'échange et de partage, on vous propose un concept très simple : « J’apporte mes contenants ou je m’en procure sur place, je les fais peser vides et je fais peser mes achats avant de les régler ». Sur place, dans cette boutique, plusieurs familles de produits se côtoient : produits alimentaires bio en vrac (épicerie sèche, huiles, vinaigres, thé, café), produits d'entretien écologique en vrac (lessive, produit vaisselle, nettoyant sol...), cosmétiques solides (crèmes, shampoings, déodorants, dentifrices...) et accessoires réutilisables pour la personne et la maison (serviettes hygiéniques lavables, couches lavables, gourdes et pailles en inox...). « 2 Pois 2 Mesures », c’est le commerce du consommateur qui s’interroge sur ses pratiques et celles des industriels pour que sa famille consomme mieux, plus sain tout en polluant moins. Idées cadeaux ou offre : Prenez soin de vous et protégez la planète en adoptant les soins Endro (Environnement en Breton). Des produits efficaces, naturels, bio et commercialisés en contenant consignés. Pour Noël faîtes découvrir les coffrets Endro aux gens que vous aimez et profitez de remises exceptionnelles : coffret classique à 19.90€ (au lieu de 23.40€), coffret homme à 24.90€ (au lieu de 31€), coffret femme enceinte/peau sensible à 29.90€ (au lieu de 36€), coffret découverte à 49.90€ (au lieu de 64.40€) et coffret soins naturels à 59.90€ (au lieu de 74.80€).

7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, le magasin « Les Trois Greniers » (tél 03 85 46 65 35), Ludovic Hédoire, propose à sa clientèle des produits de très belle qualité, dénichés auprès de maisons engagées dans le respect du savoir-faire et des traditions. Offre gourmande : « Entrez de les secrets du saumon Le Borvo… Depuis 40 ans «Le Borvo» entretient un savoir-faire unique dans la production du saumon fumé. Elevé en Ecosse, fumé en Bourgogne, le saumon fumé de cette entreprise familiale fait référence dans le monde de la gastronomie et auprès de tables étoilées. Voici les six étapes qui en font un produit d’exception : La sélection de la matière première Le Borvo recherche les plus beaux saumons d’élevage grâce à une sélection rigoureuse des meilleures fermes à saumon, tant du point de vue qualitatif qu’écologique. Le secret d'une matière première d'excellence réside dans la combinaison durée d'élevage et qualité d'alimentation, tout en respectant cycle naturel des salmonidés.1 Le filetage, parage et désarrêtage : Entre la pêche et la transformation des saumons, les délais sont calculés au plus court .Les saumons entiers frais arrivent sous glace et sont travaillés immédiatement afin de préserver qualité de fraicheur optimale. 2 Le salage : La maitrise du salage se veut des plus précises, le sel se fait discret pour des raisons gustatives et de santé publique. Les saumons sont salés au sel sec (et non injectés à la saumure liquide comme en industrie). 3 Le fumage : Le fumage est tout aussi exigeant. Il est réalisé à la sciure de hêtre, bois très délicat, parfumée d'essences naturelles dont le Borvo garde le secret, agissant comme un bouquet garni, véritable exhausteur de goût. 4 L’affinage : L'affinage, étape primordiale chez Le Borvo, dure jusqu'à 72h et permet d'obtenir une homogénéité parfaite dans le goût et la texture. Après 5 à 7 jours de fabrication, les saumons, peu salés, peu fumés, et affinés avec soin, révèlent toute la richesse de leur saveur. 5 Le tranchage : Le tranchage, étape ultime d'une extrême précision, est toujours réalisé par de grands professionnels qui ont, pour la plupart, 20, 30 voire 40 ans de maison ». Envie de déguster ? Pour vos repas de fêtes le saumon Le Borvo est disponible aux Trois Greniers, exclusivement sur réservation avant le 10 décembre. Les Trois Greniers, 7 rue Saint-Vincent – Chalon sur Saône Tél. 03 85 46 65 35 Facebook : Les Trois Greniers

1 A place du Pont Paron à Saint-Rémy et sur les marchés de Chalon « La poissonnerie des marchés ». Depuis 1999, Serge Agresti est présent sur les marchés de Chalon-sur-Saône et du bassin chalonnais. Poissons, crustacés, plateaux de fruits de mer 100% fraicheur, retrouvez Serge sur les marchés à Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville le mercredi, Place Saint-Vincent le vendredi et rue aux Fèvres le dimanche. Saint-Gengoux-le-National le mardi, Givry le jeudi, Chatenoy-le-Royal le samedi matin. Pour passer commande téléphone: 06 87 61 26 07. Pour les fêtes, proposez à vos convives de somptueux plateaux de fruits de mer confectionnés par Serge Agresti. Offre gourmande: Filets de truites d’origine France à 16, 90 euros le kilo.

