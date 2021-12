Jay-Jay Johanson en concert !

Quinze ans après ses débuts, l’artiste suédois offre des ballades fragiles où son timbre androgyne caresse le tympan et charme les cœurs sensibles. Il interprète entre autres son 13e album Rorschach Test et confirme ainsi l’évidence d’être toujours au sommet de son inspiration en renouant avec la pop mélancolique de ses débuts. Le titre fait référence au test de Rorschach qui consiste en une série de planches de taches symétriques montrées à un patient afin de déterminer sa personnalité. Ainsi, Jay-Jay laisse libre cours aux perceptions et sensations du spectateur. Grâce et élégance façonnent cet événement !



SAM 4 DÉC 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h30 - Tarifs : de 7 à 24€ - Informations et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/jay-jay-johanson

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Laura Delicata