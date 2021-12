INVESTITURE LR - Eric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés pour le 2e tour

Le premier tour du congrès interne ouvert exclusivement aux militants LR a rendu son verdict avec une participation de plus de 80 %.

Personne ne pourra entâcher le scrutin LR au regard du taux de participation qui a dépassé les 80 % en ce premier tour. Éric Ciotti (25,59%) et Valérie Pécresse (25%) sont qualifiés pour le second tour du scrutin, comme l'a annoncé le président des Républicains Christian Jacob depuis le siège du parti. Michel Barnier (23,93%), Xavier Bertrand (22,26%) et Philippe Juvin (3,13%) sont éliminés dès le premier tour. Quasi 140 000 personnes étaient en mesure de participer à ce scrutin.

Eric Ciotti : 28 844 voix ; 25,59%

Valérie Pécresse : 28 179 voix ; 25%

Michel Barnier : 26 970 voix ; 23,93%

Xavier Bertrand : 25 213 voix ; 22,36%

Philippe Juvin : 3532 voix ; 3,13%

L'arrivée en tête d'Eric Ciotti ne préjuge en rien de l'issue du scrutin qui se joue dès maintenant, tant l'écart entre les deux candidats se joue dans un mouchoir de poche.

Le vote pour le second tour débutera vendredi 3 décembre à 8 heures et seront ouverts jusqu'au samedi 4 décembre à 14 heures. Les résultats définitifs de ce Congrès LR seront annoncés à 14h30 ce samedi.