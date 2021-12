« Pour Noël, Le Rêve de Marie DREAM ravive votre âme d’enfant » ...

Venez faire le « plein de magie » au Marché de Noël de l’Association. C’est un moment phare de l’année pour le Rêve de marie DREAM. Tous les lutins se sont mobilisés pour vous faire voyager avec eux au cœur d’un authentique village de Noël dans un lieu enchanteur et historique de la Ville.

L’essence même de Noël n’est-elle pas de croire ne serait-ce qu’un instant à la magie de Noël ? N’est-elle pas de satisfaire votre besoin d’émerveillement ? N’est-elle pas de faire plaisir aux autres en mettant de la joie autour de soi ?

Tout au long de la journée, venez vivre au rythme des lumières, des chants, des odeurs sucrées et épicées.

Une ambiance chaleureuse et festive vous attend. Les petits lutins de l’association ont travaillé jour et nuit pour vous convier à découvrir des échoppes animées renfermant de nombreux trésors, fidèles à l’esprit de Noël. Vos yeux seront éblouis et vos papilles gourmandes seront conquises.

Le Père Noël est déjà en route pour vous rejoindre avec sa hotte remplie de friandises pour les enfants. Ses lutins seront au rendez-vous pour la distribution de pop-corn et de bonbons.

Les plus frileux se verront offrir du vin chaud ou du café.

Et quoi de plus beau que de réchauffer vos cœurs avec les chants de la chorale Domikids (DO MI SOL) de Chatenoy Le Royal entre 11H15 et 13H00.

Vous flânerez selon vos émotions du moment pour découvrir les créations de l’association : décorations de noël, confitures, savons bio, gâteaux, bougies, puzzles en chêne...

Vous vous laisserez porter par vos envies. Et si d’aventure vos emplettes dépassent 30 euros, l’Association vous offre un shooting photo sur place avec un photographe professionnel qui immortalisera votre bonheur d’être là.

Jalousement gardé au creux de votre main, vous vous éclipserez sur la pointe des pieds avec un magnifique galet décoré, symbole de votre passage au village magique des rêves de Noël de l’Association du Rêve de Marie DREAM.

Que les bougies vendues allument toutes les étoiles parties trop tôt. Nul doute qu’elles brilleront le 8 Décembre comme un espoir pour les enfants malades.

Tous les profits du jour seront bien évidemment pour eux.

NB : Pass sanitaire et masque obligatoire

Françoise Sniezek-Czaplicki