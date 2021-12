COVID19 - De nouvelles mesures dans les jours qui viennent ?

Nous ne laisserons pas la pression monter trop haut" dans les hôpitaux, a souligné le ministre de la santé, évoquant à demi-mot un impact sur l'activité des restaurants, cafés et autres brasseries. "Il y a toutes les doses qu'il faut", a insisté le chef du gouvernement, en ajoutant que "de nombreux créneaux de rendez-vous vont ouvrir dans les prochains jours". Le chef du gouvernement a souligné ce jeudi que le nombre de première injection repartait à la hausse alors qu'il reste toujours plus de 1,5 millions de personnes âgées de plus de 65 ans non vaccinées en France, avec un total de 5,5 millions de Français éligibles à la première injection.

Une nouvelle communication gouvernementale pourrait donc intervenir en début de semaine. Une communication qui se glisse derrière le fait que nos voisins Allemands viennent de durcir leur politique contre les non-vaccinés, les plongeant toujours plus dans l'inconfort quotidien.