Comment la 5G va-t-elle transformer l'industrie ?

La 5G, associée aux technologies d’intelligence artificielle, d’IoT et de cloud computing, va changer la façon de concevoir les sites industriels, et en améliorer la productivité.

La connectivité sans fil et fiable qu’offre la 5G va permettre une organisation flexible des machines et une adaptation de la production en temps réel. Elle rend également possible lepilotage de robots à distance, tels que des chariots logistiques ou encore des drones de télésurveillance de sites.

Ces changements auront aussi des répercussions directes sur les métiers, à l’image par exemple des techniciens qui vont devenir des « techniciens augmentés », grâce à la 5G associée à la réalité augmentée.

Enfin, les campus industriels vont se transformer sous l’impulsion du plan de relance de l’État pour soutenir des projets autour de la 5G, avec un investissement de 480 millions d'euros d'ici à 2022 et jusqu'à 735 millions d'euros d'ici à 2025.



Rendez-vous le 10 décembre de 10h30 à 12h00 à l'Usinerie pour tout savoir sur la 5G

Attention inscription obligatoire et présentation du pass sanitaire



Les intervenants :

Sébastien Dudreuilh, Head of industry 4.0 for France à Orange Business Services

Olivier Fonseca Fernandes, Business Developer Industry 4.0 à Orange Business Services

Etienne Roy, Senior Manager Industry 4.0 & Data intelligence France à Orange Consulting

Olivier Rouget, Directeur Innovation en Bourgogne Franche Comté à Orange